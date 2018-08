El sueÃ±o por seguir en Europa se tambalea para Marco FabiÃ¡n

FUTBOL

El sueño por seguir en Europa se tambalea para Marco Fabián

A días de que cierre el mercado en el ‘viejo continente’, el mexicano no tiene claro su futuro

Noroeste / Redacción

Después de caerse la negociación con el Fenerbahçe, las opciones se le redujeron a Marco Fabián, no solo en cuanto a las Ligas donde podrá continuar su carrera, pues también podrían repercutir en sus pretensiones económicas.

Al mexicano se le cayó este lunes la negociación para jugar en Turquía y la mayoría de las Ligas en Europa cierra su mercado de fichajes el próximo viernes, por lo que es casi imposible que se arregle con otro equipo europeo en tan solo 72 horas, según ven en el entorno del jugador.

La MLS no es opción porque cerró fichajes el 8 de agosto. Actualmente ahí solo pueden llegar extranjeros que sean agentes libres, lo que no cumple Fabián porque todavía tiene un año más de contrato con el Eintracht Frankfurt, al que deberá de reportarse en caso de no encontrar acomodo fuera de ahí.

Por un momento, en el entorno del jugador contemplaron Portugal como opción pues según FIFA su cierre de fichajes es el 21 de septiembre. Sin embargo, en realidad será también este viernes.

El organismo mundial también señala que la Premier inglesa cierra registros el próximo 31 de agosto, pero ahí también se equivoca porque su periodo terminó el 8 de agosto. A diferencia de ellos, la Liga MX tendrá abierta la ventana para jugadores procedentes del extranjero hasta el 5 de septiembre.

Fabián no pudo cerrar el trato con el club turco por no pasar los exámenes médicos, según el club, al presentar nuevamente molestias en la espalda, un problema que ya es añejo y del cual fue operado, pero situación que desmintió horas más tarde el jugador, al justificar que la realidad fue que le quisieron cambiar las condiciones del contrato.

La MLS fue su opción después del Mundial, pues el Seattle Sounders se interesó en él, pero al no tener claras sus posibilidades, decidió fichar al ex monarca Raúl Ruidíaz.

Pero las complicaciones para Fabián no solo serán de acomodo sino también de salario. Fuentes cercanas a él creen que afectará el hecho de que Fenerbahçe reveló que fue una dolencia lo que impidió su fichaje, más allá de que sea real o no.

Mientras la Liga MX todavía tienen días con el mercado abierto, Inglaterra lo cerró hace más de dos semanas, Italia el 25 de agosto, mientras que otras como España, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica y Turquía lo hacen el próximo viernes.

En México, Chivas le abrió las puertas pero antes de que se supiera de su lesión, mientras que también se especuló que Cruz Azul quería al volante, aunque por el buen paso de la Máquina es difícil que le hagan un cupo.