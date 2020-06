El Superdelegado es un mito, no aparece cuando se le necesita: PAN Sinaloa

Juan Carlos Estrada Vega, dirigente estatal del PAN en Sinaloa, exhortó al Delegado del Gobierno Federal, Jaime Montes Salas, a atender las necesidades de los pacientes oncológicos y los médicos que están demandando apoyo para esta contingencia por Covid-19

Karen Bravo

El dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, criticó al Delegado de Gobierno Federal en Sinaloa, Jaime Montes Salas, pues asegura que sigue brillando por su ausencia para atender los estragos que ha dejado la contingencia sanitaria de Covid-19 en diversos sectores.

“El Superdelegado parece de esas personas mitológicas, que nomás aparece en la mitología pero en la presencia física no lo estamos viendo y eso es lamentable”, condenó Estrada Vega.

“Ocupamos que las autoridades federales a través del Superdelegado se hagan presentes en Sinaloa, están sin resolver nada, están como muchos funcionarios federales completamente escondidos ante los estragos que la pandemia está dejando en Sinaloa”, sentenció.

Estrada Vega expuso casos específicos como la carencia de medicamentos para tratar a niños con cáncer y que los médicos que han resultado contagiados de coronavirus no han recibido una incapacidad completa y solamente les pagan el 50 por ciento de su salario.

“Los hospitales dependen de los recursos de la Federación y al no haber los medicamentos adecuados, en este caso para pacientes oncológicos, esto se complica aún más por el problema de la contingencia de salud”, señaló.

“Resulta inadmisible que los médicos, enfermeras, camilleros y todo el personal del sector salud están denunciando que ellos que están en el frente de batalla y registran el porcentaje más alto de contagios, pues no les han respetado la incapacidad total por el contagio de Covid”, agregó.

El dirigente estatal hizo un llamado al Delgado para que resuelva la problemática que afecta a diversos sectores golpeados por la pandemia.

“El PAN exhorta a Jaime Montes a que salga de su cueva porque no lo hemos visto, en algún lugar está y no sale, que vaya a hablar con los sinaloenses. Sabemos que tiene una concha muy gruesa, pero no se vale que ande de aquí para allá mientras tanto la justicia no prevalezca en el estado de Sinaloa”, dijo.

