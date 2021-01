TENIS

El tenista británico Andy Murray renuncia a participar en el Abierto de Australia a causa del coronavirus

El británico anunció su baja del Abierto de Australia poco más de una semana después de haber informado que dio positivo en Covid-19 mientras se preparaba para abordar un vuelo fletado a Melbourne

Sinembargo.MX

MELBOURNE._ Andy Murray, cinco veces subcampeón del Abierto de Australia, descartó su participación en el primer torneo Grand Slam del año al señalar el viernes que no podría cumplir una cuarentena factible que le permita competir en medio de la pandemia de coronavirus.

El británico anunció su baja del Abierto de Australia poco más de una semana después de haber informado que dio positivo en Covid-19 mientras se preparaba para abordar un vuelo fletado a Melbourne.

“Destrozado por compartir que no viajaré a Australia para competir en el Abierto de Australia. Hemos tenido diálogo constante con la Federación Australiana de Tenis para tratar de encontrar una solución que permitiera alguna forma de cuarentena factible, pero no pudimos resolverlo”, detalló Murray. “Quiero agradecer a todos allá por sus esfuerzos, Me siento devastado por no jugar en Australia. Es un país y un torneo que adoro”.

Murray, que ha conquistado tres títulos en sencillos de otros torneos Grand Slam, había recibido una invitación para el Abierto de Australia de parte de la Federación Australiana de Tenis para competir en Melbourne Park, donde está programado que el principal torneo en cancha dura inicie el 8 de febrero, un retraso de tres semanas a causa de la pandemia.

Jugadores y jueces deben pasar un periodo de 14 días en cuarentena a su llegada a Australia.

Murray es un ex número uno del mundo que actualmente ocupa el sitio 123 del ranking mientras intenta retomar su nivel luego de problemas de cadera que requirieron dos cirugías. El escocés de 33 años ha ganado dos títulos en Wimbledon y uno en el U.S. Open, y se ha colgado las últimas dos medallas de oro en sencillos de hombres en los Juegos Olímpicos.

Murray decidió no participar en el Abierto de Delray Beach en Florida este mes, argumentando que quería “minimizar los riesgos” de contraer el virus antes de viajar al Abierto de Australia.