El tenor PlÃ¡cido Domingo es aplaudido durante 20 minutos en un homenaje hecho en MilÃ¡n

Roma (SinEmbargo).- El cantante español Plácido Domingo ha sido homenajeado este domingo en La Scala de Milán, uno de los templos operísticos más relevantes del mundo, con una gala celebrada por el quincuagésimo aniversario de su debut en este teatro que ha merecido una ovación de 18 minutos por parte del público.

Cincuenta años después de su primera actuación el 7 de diciembre de 1969, Domingo ha vuelto hoy a La Scala milanesa para deleitar a los amantes de la música clásica con un concierto de algunas de las más conocidas escenas de ópera verdianas.

Un repertorio que ha merecido un aplauso de 18 minutos y los vítores de un público que se ha puesto en pie para alabar a uno de los tenores españoles más importantes en el ámbito internacional, según los medios italianos.

Para su gala homenaje, este cantante, director de orquesta, productor y compositor ha contado con Evelino Pidò como director musical y con Salvo Sgrò como maestro del coro.

Warmest congrats to our President @PlacidoDomingo on the 50th anniversary of his debut at @teatroallascala! He is indeed a living Opera legend and we are so grateful & proud to count on his legendary Voice to help us promote the values of #culture & #culturalheritage for Europe! https://t.co/mIkQlh69tE