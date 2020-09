El TEPJF valida la candidatura de Yeidckol Polevnsky para competir por la dirigencia de Morena

La secretaria general de Morena se registró como aspirante para la dirigencia nacional de Morena ante el INE el pasado 8 de septiembre

Sinembargo.MX

24/09/2020 | 02:25 AM

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- La candidatura de Yeidckol Polevnsky para la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue validada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El TEPJF aprobó los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la candidatura de la actual secretaria general de Morena, sin embargo, el Tribunal recibió al menos cuatro impugnaciones en contra.

Una de ellas fue solicitada por Alejandro Rojas Díaz Durán, también aspirante a la dirigencia, quien señaló que debido al cargo actual que ocupa Polevnsky no podría participar en el proceso sino hasta tres años después. El TEPJF calificó como improcedente la petición porque la secretaria no está impedida para ocupar el cargo de dirigente.

La única impugnación aceptada por la Sala Superior fue la que promovió Juan Manuel López Sánchez las demás fueron desechadas, de acuerdo con las y los magistrados, las otras impugnaciones no tienen interés jurídico.

Fue el 8 de septiembre cuando la secretaria general de Morena se registró como aspirante para la dirigencia nacional del partido ante el INE.

Polevnsky acudió a formalizar su candidatura acompañada de senadores, diputados, dirigentes y simpatizantes del Estado de México. Ahí, puntualizó que es necesario acompañar al Presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la transformación de México.

“Morena es un gran partido y como partido del Presidente lo primero que tenemos que hacer es respaldar al Presidente. Aquí titubear no es el tema, es tiempo de definiciones, como lo dijo el Presidente y aquí estamos muy definidos, estamos en contra de quienes vayan contra nuestras políticas o quieran crear o inventar otro tipo de información porque eso no es Morena. Cuando vienen con otras mentalidades, aquí no caben”, comentó.