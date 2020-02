El tomatero Alberto Baldonado apunta hacia la cima del beisbol, las Grandes Ligas

El lanzador firma con la organización de los Nacionales de Washington

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Luego de un espectacular invierno con los Tomateros de Culiacán, el pítcher Alberto Baldonado firmó con la organización de los Nacionales de Washington, actuales monarcas de Ligas Mayores.

El cerrador aseguró que a pesar de que conoce que el camino hacia MLB no será sencillo, se encuentra feliz con la oportunidad de demostrar su nivel.

BALDOCHAPMAN HACIA LAS MAYORES 🆙 Nuestro cerrador Alberto Baldonado regresa al béisbol de los Estados Unidos 🇺🇸 Y lo hace con otra organización campeona @Nationals 🏆#NaciónGuinda🍅 pic.twitter.com/IoGE0Rla3Y — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) February 14, 2020

“Siento que no va a ser algo fácil, no es cualquier equipo, es el equipo que quedó campeón, pero aparte de todo eso muy contento de tener otra oportunidad en Estados Unidos y mentalizado en hacer lo que se hacer siempre y no tratar de querer hacer de más”, expresó.

Tuvo una gran temporada de apenas 1.73 de efectividad, nueve salvamentos y récord de 1-1, tras trabajar 26 entradas del mismo número de ponches. Asimismo, su WHIP fue de 0.92.

El serpentinero comentó que, aunque convertirse en el cerrador guinda esta campaña no estaba en sus planes, le ayudó a desarrollarse en su carrera.

“Estoy impresionado, fue algo como de sorpresa al principio ya que no iba con ese rol y tampoco esperaba tenerlo la verdad, pero bueno, se dio, al principio sí fue algo sorprendente, pero después empecé a disfrutarlo y gracias a Dios salieron las cosas bien y me hizo crecer como pelotero”, puntualizó.

En postemporada demostró su calidad nuevamente. En 10 encuentros trabajó 11.2 innings y recetó 14 ponches. Su efectividad fue un microscópico 0.77 y además se llevó una victoria.

No obstante, Baldonado dio crédito de sus buenos números al gran apoyo defensivo por parte de sus compañeros.

“He aprendido mucho a controlar los nervios más que todo, y confío plenamente, más que en mí, en mis compañeros. No es pensar que quiero ponchar a todos, simplemente es sacar los outs porque sé que hay gente atrás de mí que va a hacer el trabajo bien”.

El panameño, que cerró su labor representando a México en la Serie del Caribe donde se llevó dos salvamentos en par de encuentros, se mostró esperanzado en conseguir su debut en MLB para concretar un año redondo en el beisbol, después del campeonato con Tomateros de Culiacán.

“Significaría todo, el sueño que todos los beisbolistas tenemos y yo creo que sería algo de lo mejor que me podría pasar este año, imagínate quedar campeón en invierno y lograr debutar este año, sería algo inolvidable para mí, para mi familia y para todos”, finalizó.

