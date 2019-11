El Torneo Anual de Golf El Cid registra rÃ©cord de asistencia

GOLF

El Torneo Anual de Golf El Cid registra récord de asistencia

La edición 46 repartirá 4 millones de pesos en premios y contará con 290 competidores

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Golfistas de todo el País y del extranjero serán parte desde el 7 al 10 de noviembre de la edición 46 del Torneo Anual de Golf El Cid, que repartirá 4 millones de pesos en premios.

Al igual que el año pasado, los tres campos del complejo turístico El Cid recibirán a los 290 jugadores.

Desde este lunes inició el itinerario de este tradicional evento con las prácticas de los golfistas provenientes de toda la República Mexicana, de Estados Unidos y de Canadá.

En conferencia de prensa, miembros del comité organizador encabezado por Ernesto Osuna (comité del torneo), Adrián Salum (pro de golf de El Cid) y Martín Narváez (coordinado de prensa), anunciaron los pormenores de la convocatoria que ya aseguró la participación de los pasados campeones en las principales categorías.

"Este evento es el más importante del noroeste del País por la respuesta de competidores, hay jugadores de Estados Unidos y Canadá que esperan año con año estas fechas para venir a jugar, es un torneo muy gustado y que cuenta con grandes premios", dijo Osuna.

Desde que el formato se adaptó a tres días de juegos, la presente edición es la mayor cantidad de registrados.

"Hasta el momento ya tenemos 280 inscritos, prácticamente estamos ya cerrados en inscripciones, vamos a cerrar con un máximo de 290 golfistas", explicó Salum.

El año pasado el torneo registró una asistencia de 250.

Este jueves desde las 15:00 horas salen los golfistas con el torneo de Putt que tiene en juego 50 mil pesos en efectivo y un día después, el viernes 8 inicia oficialmente la justa a partir de las 6:00 horas.

Hole in One

Al primer hole in one tipo shoot out (50 lugares) se entregará un premio en efectivo de 900 mil pesos.

CATEGORÍAS

Campeonato

AA

A

B

C

D

Seniors A

Seniors B

Damas A

Damas B