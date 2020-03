El trabajo diario nos sacarÃ¡ adelante: Julio Nava

FUTBOL

El trabajo diario nos sacará adelante: Julio Nava

El lateral veracruzano analizó la situación actual del Gran Pez y aceptó que tanto la unión de grupo como el trabajo de entrenamiento, serán aspectos fundamentales para seguir adelante en el certamen

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Los entrenamientos de Dorados de Sinaloa continúan en la capital sinaloense, previo a la visita de jornada 7 frente al Atlético Zacatepec. La mañana de este martes se realizó un entrenamiento en La Pecera, en punto de las 8:00 horas, en el cual se trabajaron aspectos de definición y espacio reducidos bajo la dirigencia de David Patiño y su equipo de trabajo.

Julio Nava, lateral izquierdo del conjunto sinaloense, aceptó que la situación que vive el Gran Pez duele al interior del equipo y aseguró sentirse confiado en que, tras lograr un triunfo, el equipo acumule una seguidilla de buenos resultados para pelear por estar presentes en la fiesta grande.

“Sabemos que las cosas no van como esperábamos, yo creo que el grupo está comprometido, lo ha demostrado, no se han dado los resultados, por una u otra cosa no se han dado. Sabemos lo que es Dorados, yo creo que hilando un triunfo se van a venir una seguidilla de partidos buenos, esa es la idea para lograr el objetivo que es la liguilla” apuntó el zurdo.

En relación al análisis sobre Zacatepec, siguiente rival de Dorados de Sinaloa, Nava afirmó que la escuadra cañera es un equipo fuerte y que El Pez deberá mantener la concentración cada minuto para obtener un triunfo a domicilio.

“Sabemos que Zacatepec es fuerte, sobre todo el clima le ayuda bastante, mentalmente siempre juega a favor del local, pero no es impedimento, hemos entrenado bien. Vamos a trabajar el partido desde el minuto uno al noventa, que fue lo que nos faltó el juego anterior” agregó el veracruzano.

El playera número dos también aclaró que seguirán sudando la playera diariamente en los entrenamientos para lograr generar victorias que los metan de lleno en el pelotón de lucha hacia la liguilla del Clausura 2020.

“Yo no creo en la suerte, creo en el trabajo de día a día. Lo que está pasando es parte del fútbol, donde caiga una victoria, se nos empezarán a dar los resultados, yo creo que el equipo va a mejorar bastante”, finalizó Julio.

El equipo de Sinaloa continuará con los entrenamientos este miércoles, cuando sostenga una práctica matutina a puerta cerrada en las instalaciones del Estadio Doradas, con el objetivo de afinar los últimos detalles de cara al duelo de jornada 7 frente a Zacatepec.