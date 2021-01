El trabajo infantil 'roba a los niños su futuro', el flagelo debe acabar: ONU

NUEVA YORK._ “No hay lugar para el trabajo infantil en la sociedad”, dijo Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ). “Les roba a los niños su futuro y mantiene a las familias en la pobreza”.

Desglosando las estadísticas

Si bien el número ha disminuido de 246 millones en 2000 a 152 millones en 2016, la OIT observó un progreso desigual en las regiones.

Señaló que unos 72 millones de niños trabajan en África, lo que representa casi la mitad del total mundial. A esto le sigue Asia y el Pacífico, hogar de 62 millones de niños trabajadores.

La OIT destacó que el 70 por ciento de estos niños trabajan en la agricultura, principalmente en la agricultura comercial y de subsistencia y la ganadería, y casi la mitad en ocupaciones o situaciones consideradas peligrosas para su salud y su vida.

