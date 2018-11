El trabajo y disciplina han sido la clave en Dorados: Maradona

Después de que el Gran Pez derrotara a domicilio por 1-0 a Venados FC en la fecha 14 del torneo Apertura 2018 del Ascenso MX y firmara su pase a la liguilla, el técnico de Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona, habló al término del encuentro en conferencia de prensa sobre lo sucedido en la cancha del estadio Carlos Iturralde Rivero.

“Mis muchachos dieron todo en la cancha, el equipo que teníamos enfrente era muy peligroso con los centros y nuestros marcadores de punta los neutralizaron, la pelota siempre la tuvimos nosotros, se nos dieron opciones de gol para liquidar el partido, se ganó y todo es gracias al trabajo de los muchachos que cada vez me hacen sentir un poco como jugador de futbol una vez más”, comentó.

El estratega del Gran Pez resaltó en conferencia de prensa el gran trabajo y disciplina que ha ejercido el plantel durante los entrenamientos, los cuales se ven reflejados en el desempeño dentro de la cancha durante los encuentros que ha disputado el equipo.

“El trabajo y la disciplina han sido la clave, los chicos están agradecidos porque hacemos trabajo con el balón, ya que es una situación de partido, cada entrenamiento lo es y no nos equivocamos al decir que existen muchos jugadores que tienen gran potencial como lo es Raúl Sandoval, existen cosas que parecen que no se tienen que resaltar, pero es al contrario”, señaló.

Por último, el estratega argentino señaló que sus jugadores disfrutan del juego y que por el momento se debe trabajar en el último encuentro de la fase regular del torneo sin confiarse y después tocará pensar en la liguilla.

“Vamos a preparar nuestro siguiente compromiso y después el de liguilla, lo importante es demostrar que los chicos quieren y no se conforman con ganar con uno o dos encuentros seguidos, ellos no deben jugar con la presión por algún invicto o liguilla, ellos juegan porque les digo que jueguen al futbol y no es porque sea mago sino que tengo más años que mis muchachos”.