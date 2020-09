El Tri de la Sub 17 quiere en sus filas al 'Messi mexicano'

El director técnico del Tri Sub 17 señaló que se tiene constante comunicación con el juvenil del Mallorca

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Luka Romero ha señalado que su intención es jugar con la Selección de Argentina, representativo del país donde creció y al que ya ha sido llamado en categorías con límite de edad. Sin embargo, en la Federación Mexicana de Futbol no dan por perdido el tema de que también pueda competir para México en un futuro.

Luis Pérez, seleccionador azteca Sub 17, sabe lo complicado que es el tema y pide paciencia, ya que considera que es aún muy joven y le queda mucho camino por recorrer.

“Lo de Luka Romero es complicado. Podría ser considerado para México, pero su argumento es que le gusta la Selección de Argentina, disfruta estar ahí. Es difícil lograrlo, pero hemos tenido el contacto directo, constante con su papá y con él. Es todavía muy joven y es un tema de paciencia. Ya le mostramos el proyecto, lo que significa portar la camiseta de Selección Mexicana. Ojalá algún día consideré competir por México y pueda vestir los colores del Tri”, explicó el mundialista en Alemania 2006 en entrevista radiofónica para Pasión W.

Externó que el juego del futbolista de 15 años nacido en Durango es de su agrado. Lo considera de lo mejor de su categoría, pero pide no estigmatizarlo en caso de no decantarse por México.

“En lo particular me gusta, es joven y tiene mucho qué desarrollar. Me da gusto que tenga minutos con Mallorca, aunque le queda un desarrollo importante. En su categoría es de los mejores futbolistas, pero para que se consolide falta un camino y un proceso. Lo importantes es que tome una buena decisión. No será mejor ni peor por estar en otra selección”, detalló el histórico jugador de Rayados.