El Tri entrena en Córdoba de cara a su segundo duelo ante Argentina

Gerardo Arteaga destaca la experiencia de jugar ante futbolistas de gran talla

Noroeste / Redacción

CÓRDOBA._ El primer encuentro de la última gira de la Selección Nacional de México ha quedado atrás, la derrota del día el viernes ante Argentina por 2-0 se encuentra ya en el pasado y el conjunto nacional retornó a sus entrenamientos, de cara al juego del próximo martes en Mendoza en lo que será el segundo compromiso ante la albiceleste.

Los seleccionados nacionales tuvieron la tarde de este sábado su práctica regenerativa en la cancha del Club Atlético Belgrano, el Estadio Julio César Villagra.

La sesión de este día duró aproximadamente 90 minutos, tiempo en el que los medios de comunicación que siguen al cuadro mexicano pudieron observar la totalidad del entreno en las tribunas del “Gigante de Alberdi”.

Gerardo Arteaga, joven futbolista del equipo mexicano, habló sobre lo que le dejó ser parte de los futbolistas que participaron el día de ayer ante la albiceleste.

“Más que nada una gran experiencia, enfrentarte a jugadores de esa talla fue algo muy bueno, no me esperaba participar en el partido de ayer pero jugué medio tiempo y obviamente me siento muy contento por ese momento”.

Se mostró consciente de la importancia que tiene para ellos, que son los más jóvenes, el poder formar parte de los que encararon a la escuadra local.

“Para nosotros, que somos los jugadores más jóvenes del equipo, nos sirve mucho este roce con esta clase de futbolistas y esto es algo bueno que se está haciendo en la Selección”.

TE PUEDE INTERESAR: Cuatro bajas presenta el Tri para el segundo duelo ante Argentina

Concluyó dando su punto de vista sobre el partido del próximo martes en Mendoza ante Argentina.

“El juego del martes va a ser de nueva cuenta un encuentro muy duro, cerrado, ellos son locales pero debemos de salir a la cancha a hacer nuestro trabajo y hay que dejarlo todo en el terreno de juego”, finalizó Gerardo Arteaga.

(Con información de FMF)