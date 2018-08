El Tri femenil estÃ¡ listo para abrir ante Brasil el Mundial Sub 20

FUTBOL

El Tri femenil está listo para abrir ante Brasil el Mundial Sub 20

Este domingo México y las brasileñas inauguran la justa; hemos trabajado fuerte, dice el DT Christopher Cuéllar

Noroeste / Redacción

04/08/2018 | 09:56 AM

La Selección Mexicana femenil Sub 20 se mide este domingo a Brasil.

A un día de debutar en la Copa Mundial de la FIFA, Francia 2018, el entrenador de la Selección Mexicana Femenil Sub 20, Christopher Cuéllar, y la capitana del combinado nacional, Alexia Delgado, ofrecieron conferencia de prensa en las instalaciones del Estadio State du ClosGastel, escenario en el cual tendrá lugar el duelo entre México y Brasil este domingo 5 de agosto.

El duelo está programado a las 5:30 horas, tiempo de Sinaloa.

El primero en tomar la palabra fue el timonel azteca, quien contestó cómo se encontraba el Tr Sub 20 para abrir su participación en Francia 2018.

“El equipo está listo, hemos trabajado muy fuerte. Hay varias jugadoras con procesos, ya han estado en copas del mundo, ya saben lo que es un primer juego y a salir con todo para buscar el resultado”.

En este grupo se encuentran varias futbolistas que el timonel dirigió en la Copa Mundial Sub 17 de Jordania 2016, al respecto mencionó:

“Tenemos una base, contamos con jugadoras que ya han tenido participación en la categoría Sub 15 con Mónica Vergara, ya Sub 17 y hoy Sub 20. También hay un grupo que repite un Mundial de esta categoría. Además de Emily Alvarado que ya va por su quinto mundial.

“Es una base que sabe que buscamos dentro de la cancha ofensivamente y como defendemos también. Espero ver un equipo suelto mañana”.

Del cómo se mostrará su equipo ante Brasil, el estratega dijo:

“Con confianza, a buscar el resultado. Nosotros tenemos una forma de jugar, las niñas saben qué buscamos en el terreno de juego y eso es lo que espero ver. Es un equipo agresivo que busca los tres puntos”.

Sobre el ánimo que las seleccionadas mostraron durante su último entrenamiento previo a su debut en la justa femenina, el estratega respondió:

“Están ansiosas, ya quieren jugar, que inicie la competencia. Hemos estado en Francia desde hace algunos días y estamos listos para un gran primer juego”.

Tocó el turno a Alexia Delgado, quien contestó sobre lo que representa portar el gafete de capitana de la SNM Femenil Sub 20.

“Es una responsabilidad muy grande y sobre todo, es apoyar al grupo en todo momento, estar a disposición para ellas. Es un gran honor y privilegio ser parte del equipo y representar a mi país.

“Venimos a Francia con una meta colectiva que es estar dentro de los primeros cuatro del mundo, todas estamos en la misma página, sabemos lo que queremos. Personalmente, estar en esta justa es retarme al máximo y alcanzar mis capacidades al cien por ciento. Estar en un Mundial es una experiencia que como futbolistas te van ayudando a crecer dentro y fuera de la cancha”, finalizó Delgado.

(Con información de FMF)