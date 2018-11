El Tri Femenil Sub 17 se declara listo y motivado para pelear la final del Mundial

España es un equipo que sabe posicionarse muy bien, declara la DT de México, Mónica Vergara

Noroeste

MONTEVIDEO._ La Selección Nacional de México Femenil Sub 17 realizó su último entrenamiento de cara al partido de la Gran Final de la Copa del Mundo de la FIFA 2018, que se lleva a cabo en Uruguay.

El cuadro mexicano tuvo su práctica por la mañana en el Complejo Deportivo Los Céspedes, en donde cerró filas y se declaró listo para hacer frente este sábado a la Selección de España.

El tiempo se llegó, la hora de convertir el sueño en realidad y de cristalizar el trabajo arduo e intenso que se ha venido haciendo por más de un mes de estancia en tierras uruguayas, por parte de 21 guerreras comandadas por su estratega Mónica Vergara y su cuerpo técnico, se plasmará dentro del terreno de juego en busca del ansiado trofeo del certamen.

Por otra parte, la directora técnica del conjunto tricolor ofreció por la tarde una conferencia de prensa en conjunto con la timonel el once español, IS María, que tuvo verificativo en el Auditorio de Prensa del Estadio Charrúa.

Mónica Vergara comenzó la conferencia de prensa externando su sentir y el de su equipo, a un día de la Gran Final.

“Motivada obviamente, muy ilusionada, disfrutando y viviendo este momento al máximo. El equipo se encuentra listo, están super emocionadas, tranquilas, viviendo ya ahorita su día previo al partido pero todo mi plantel está listo”.

La estratega mexicana no pudo ocultar su emoción por el momento en el que están pasando ella y su equipo.

“Como lo he mencionado siempre, sí soñé con un momento así, he trabajado muy fuerte para llegar aquí, de verdad que estar aquí ha superado por mucho mis expectativas, cada momento ha sido mágico y especial, es un momento de mi vida que estoy abrazando muy fuerte, disfrutando y, sobre todo, estoy muy agradecida con Dios y con toda la gente que me dio la oportunidad de estar acá, muy motivada de representar a mi país”.

La directora técnica también habló de su rival y el sentimiento que le generó tener el trofeo de la competencia tan cerca y a unas horas de tan importante y vital encuentro.

“España evidentemente es finalista porque son dignas merecedoras de estar aquí, es un equipo que sabe posicionarse muy bien tanto en defensiva como ofensiva, sus jugadoras, empezando por su portera, tienen muy buen trato con el balón, es una escuadra muy organizada que ataca muy bien, es el equipo con mayor llegada del torneo, han anotado 13 goles y recibido únicamente dos.

“La verdad estoy muy motivada, yo veo este trofeo y ya me lo quiero llevar, pero es simple motivación, sólo apuesto a dar mi cien por ciento, potenciar a todas mis jugadoras, tenerlo aquí tan cerca es mágico y te potencializa en todo lo que te apasiona, porque quieres el futbol”.

SÁBADO 1 DE DICIEMBRE

México vs. España

Estadio Charrúa

19:00 horas locales

15:00 horas de Sinaloa

