El Tribunal Electoral de Sinaloa niega regiduría en Culiacán a Criseyda Paredes

La ex candidata había puesto una impugnación para pedir se le diera la regiduría que tiene el PAN, bajo el argumento de incumplír con la paridad de género

Valeria Ortega

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa desaprobó la impugnación puesta por Criseyda María Paredes Uraga sobre recibir una regiduría en el Ayuntamiento de Culiacán, pues las regidurías sí cumplen con el mínimo de paridad.

La ex candidata señaló como agravio principal la violación en su prejuicio sobre el principio de paridad de género en la integración del Ayuntamiento ya que afirma que debió ser preferida por cuestión de género y se le debió asignar la regiduría que corresponde al Partido Acción Nacional.

Durante la exposición de los análisis comentaron que el hecho de que el cabildo quede conformado por ocho hombres y seis mujeres no es justificación suficiente para modificar la asignación de regidurías de representación proporcional, puesto que el principio de paridad no trasgrede si existe una mínima diferencia de disparidad.

"El principio de paridad no trasgrede si existen diferencias mínimas en esos porcentajes, además de que nuestra normativa aplicable no predio una asignación extraordinaria para el caso de no alcanzarse una paridad sustantiva o total", explicaron.

"La paridad no se alcanza únicamente cuando el cabildo se integra por el 50 por ciento de personas de cada género, si no también cuando existe un mínimo de disparidad como ocurrió en este caso donde hay ocho hombres y seis mujeres, por lo que no existe necesidad ni justificación jurídica y fáctica para la implementación de una acción afirmativa que implique modificar las asignaciones de regidurías".

Aprueban impugnación de ex regidores de Guasave

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa dictaminó que el Ayuntamiento de Guasave debe pagar a los ex regidores los adeudos por concepto de dietas, aguinaldos, compensaciones y gasolina, prestaciones que corresponden al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Dicha impugnación fue promovida por los ex regidores Benjamín Ahumada López y otros, en contra del Ayuntamiento de Guasave y su Presidente municipal.

Los adeudos son las dietas correspondientes al periodo del 16 de noviembre al 30 de noviembre y lo que coresponde a las dos quincenas del mes de diciembre, el aguinaldo anual correpondiente al periodo del 1 de enero al 31 dic 2016, compensación del 1 de enero al 31 de dic 2016 y gasolina correspondiente al 1 de agosto al 31 dic 2016.

Las propuestas que se realizaron y las cuales fueron aprobadas son ordenar al Alcalde de Guasave, en este caso a Diana Armenta, a que realice los pagos correspondientes que anteriormente se señalaron en un plazo no mayor a 5 días.