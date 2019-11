El triste suma 11 millones de reproducciones desde muerte de JosÃ© JosÃ©

El triste suma 11 millones de reproducciones desde muerte de José José

El príncipe de la canción sigue sumando escuchas y su legado brilla, a pesar de la polémica que continúa entre sus hijos, a dos meses de su partida

Noroeste / Redacción

28/11/2019 | 12:12 AM

MÉXICO._ El 28 de septiembre falleció José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José; fue despedido con homenajes en Miami y la Ciudad de México, abrazado por el calor de sus seguidores y, aunque ya han pasado dos meses, el eco de sus temas sigue resonando, su legado musical crece y suma nuevos escuchas.

El 2 de octubre, M2 consultó con Spotify los números que El príncipe de la canción tenía en la plataforma de streaming y, comparados con los que este miércoles se manejaban, se pudo observar un aumento de 118 mil 885 oyentes mensuales, pasando de 4 millones 471 mil 071 a 4 millones 589 mil 956 de escuchas; además, obtuvo más seguidores, al pasar de 1.9 millones a poco más de los 2 millones, citó milenio.com.

Las reproducciones de sus canciones también aumentaron a prisa, sumando entre 5 y 10 millones de streams en dos meses, su Top 5 lo demuestra: “El triste” pasó de 56 millones 194 mil 343 a 65 millones 256 mil 847, manteniéndose como la preferida de los fanáticos; “El amar y el querer” pasó de 39 millones 937 mil 665 a 46 millones 335 mil 442, mientras que “Gavilán o paloma” subió del cuarto al tercer lugar, pasando de 33 millones 878 mil 733 a 39 millones 480 mil 054.

“Si me dejas ahora”, “Almohada” y “La nave del olvido” también forman parte de las canciones preferidas en diversas plataformas digitales, incluyendo Apple Music y YouTube; en esta última, el intérprete pasó de 1.2 a 1.38 millones de suscriptores y de un billón 093 millones 260 mil 510 a un billón 238 millones 977 mil 177 visualizaciones, aunque el furor bajó poco a poco.

"Tras la muerte del intérprete, se presentó un incremento importante en búsquedas dentro de YouTube, llegando al pico más alto mostrado en Google Trends en su apartado de la plataforma.

"Después del 28 de septiembre, se mantuvo una búsqueda constante del intérprete (...) Después del 15 de octubre, las búsquedas de José José bajaron considerablemente, llegando a 20 (por ciento de las que sumó en los días cercanos a su muerte)", señaló la plataforma en un comunicado.

Controversias

Por estos números y algunos más, la controversia en cuanto a sus regalías se mantenía vigente, a pesar de que las ganancias no son las más grandes debido a que José José no era compositor; sin embargo, hace menos de diez días, sus hijos mayores, José Joel y Marysol, dieron a conocer que su padre dejó una carta sellada en la Asociación Nacional de Intérpretes y que ellos podrán cobrarlas. Otra polémica resurgió este lunes, cuando se dio a conocer la llamada en la que Sara Sosa da a conocer la muerte de su padre; ahí, se constata que los hermanos mayores no insultaron a su hermana, como muchos amigos cercanos de la familia difundieron, incluyendo al diputado Sergio Mayer, pero sí que la relación comenzaba a complicar.

“¿Me podrían comunicar con el director general del hospital, por favor?”, dice Marysol; mientras José Joel señala: “Tenemos que irnos para allá, nada más para saber y que no vayan a hacer alguna tontería (...) Queremos ver el cuerpo de papá, antes de que vayan a hacer algo con él”. Ante lo que Sara contesta: “Si me van a gritar, olvídenlo”.

Ambos hermanos mayores siguen creyendo que su padre no murió por causas naturales; algo que hace un par de semanas la ex mánager de El Príncipe, Laura Núñez, volvió a mencionar en televisión.

“Él sospechaba que algo podía tener su organismo (...) traía análisis que arrojaban sustancias que no pertenecían a su cuerpo. Todo fue en Miami, todo fue allá, la señora Sara Sosa debe tener gran parte de esos estudios y no porque hubiera acompañado a José, sino porque él le entregaba todo”, declaró a Ventaneando.

Demandas

Hace unas semanas, Marysol dio a conocer que un proceso legal contra Sarita en Estados Unidos avanzaba:

“Todo eso está procediendo, la verdad todavía no tengo más que decirles al momento, pero está todo procediendo”.

Además, este mismo mes, Laura Nuñez, ex representante de José José, consideró demandarla ante la falta de pagos por el trabajo que realizaba con el intérprete.