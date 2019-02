El último capítulo de The Big Bang Theory durará una hora

El cocreador de la serie de científicos echó la vista atrás para hacer un balance de una serie que se despedirá tras 12 temporadas y 279 episodios

Sinembargo.MX

12/02/2019 | 10:26 AM

The Big Bang Theory dirá adiós con un doble capítulo final. Foto: Facebook, The Big Bang Theory

MADRID (SinEmbargo)._ La despedida de Sheldon, Leonard, Penny y compañía está cada vez más cerca y será un adiós a lo grande. CBS ha confirmado que The Big Bang Theory concluirá con un doble capítulo que pondrá punto y final a la 12 y última temporada de la mítica sitcom.

La doble entrega final de The Big Bang Theory durará una hora, según adelantó Chuck Lorre en declaraciones a TV Line. El cocreador de la serie junto a Bill Prady echó la vista atrás para hacer balance de una serie que se despedirá tras 12 temporadas, 279 episodios y millones de fans por todo el mundo:

“No creía ni que fuera a tener una segunda temporada. ¡Pensaba que no lo conseguiríamos!”.

“Los sueños son, ‘¿Cómo hacemos que la serie que estamos rodando sea mejor? ¿Cómo arreglamos esa escena? ¿Funciona la historia, funcionan los chistes? Estás centrado en lo que está justo delante de ti”, dice orgulloso Chuck Lorre.

CBS y los creadores de The Big Bang Theory tenían claro que este final merecía un espacio privilegiado en la parrilla de programación de la cadena. Hasta Warner Bros ha rendido su particular homenaje a la serie de los científicos más divertidos de la televisión con un gesto simbólico. El estudio que servía como set del salón de la casa que compartieron Leonard y Sheldon, nombrada como “Estudio 252, pasará a llamarse “Estudio The Big Bang Theory“.

La historia de The Big Bang Theory llega a su fin, pero eso no quiere decir que todo el universo creado por Johnny Galecki (Leonard); Jim Parsons (Sheldon); Kaley Cuoco (Penny); Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj); Mayim Bialik (Amy) y Melissa Rauch (Bernadette) quede en el olvido. CBS continuará con la precuela El joven Sheldon, y ya hay rumores de un posible spin-off protagonizado por Penny y Leonard.