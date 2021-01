'El usuario y las familias reconocen bien el trabajo de enfermería'; enfermera García Ibarra

Originaria de Estación Dimas, San Ignacio, veía a su mamá realizar trabajos de primeros auxilios, por lo que ella le nación la vocación de ser enfermera

Con cerca de 25 años ejerciendo la profesión de enfermera, la actual Coordinadora de Enseñanzas en Enfermería en el Hospital General de Mazatlán "Doctor Martiniano Carvajal", Verónica García Ibarra, manifestó que ahora el usuario y la familia reconocen bien el trabajo de enfermería.

"Ahora yo pienso que ya la población, la comunidad en sí nos ha tomado un poco más en serio, más en cuenta, yo pienso que ya valora un poco más, realmente la labor de enfermería y el trabajo el usuario, las familias lo reconocen bien porque realmente la enfermera es quien está en ese momento con el paciente, es ese trato cálido, ese trato amable, la enfermera es la que está las 24 horas con el paciente al cuidado de él, y a diferencia del médico que llega, pasa visita y ya, realmente hay un poco más ", añadió García Ibarra.

"Siempre hemos tenido siento yo el reconocimiento, en lo que a mí respecta, de la sociedad, siempre nos han valorado bien y yo pienso que ahora con lo de la pandemia se ha unido un poco más, entonces ahorita nos sentimos más apapachados".

Originaria de Estación Dimas, San Ignacio, veía a su mamá realizar trabajos de primeros auxilios, por lo que ella le nación la vocación de ser enfermera, por ello se trasladó a Mazatlán a Estudiar en lo que fue la Escuela de Enfermería, hoy Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

"Yo pienso que viendo a mi madre (me nació la vocación de la enfermería), mi mamá no estudió Enfermería, primeros auxilios nada más porque antes no estaba la carrera como ahora y yo pienso que de ahí surgió esa inquietud y el gusto, desde niña", continuó en entrevista ante este diario ayer que se celebró el Día de la Enfermera y el Enfermero en México.

"Afortunadamente en esos años cuando yo egresé había más oportunidades para laborar, yo empecé en la Clínica del Issste justo cuando terminé la carrera, estuve ahí por dos años y luego se vino una oportunidad aquí en el Hospital General y desde entonces ya estoy aquí, antes era carreta técnica y ya posteriormente como en el 2005 fue que ya se hace la nivelación y ya como Licenciada en Enfermería, ahorita tengo una Maestría en Enfermería y estoy haciendo un Doctorado en Educación".

Precisó que desde hace unos dos años volvió a su actual cargo en la Coordinación de Enseñanza en Enfermería en el Hospital General de este puerto y está a cargo de los cursos de enseñanza, capacitación del personal, así como de estudiantes y pasantes de enfermería.

García Carvajal recordó que cuando comenzó la pandemia del coronavirus hubo rechazo de la población a trabajadores de la salud, se dio mucho en pasantes, en personal de contrato porque la gran mayoría acude a trabajar en camión y era muy difícil para ellos.

"Era muy difícil para ellos, tenían que venir con otra ropa porque el vestir el uniforme representa (que algunas personas dijeran) traes el virus, no te me acerques, incluso hubo que ya no los subían a los camiones, que de aquí no era tan fácil ir y comprar algo, o sea, directo a casa y con otra ropa, pero sí se sintió, pero bueno, no es de culpar a la sociedad, era algo que se vivió a nivel mundial prácticamente y el rechazo al personal de salud ese sí fue aquí en México, en otros países era muy diferente, aquí sí se dio desafortunadamente y siento que conforme han pasado estos meses, todos estos días ya la gente está más tranquila, ya está otra vez el afecto que antes estaba", recordó.

También dijo que sí fue muy difícil que al principio les proporcionaran todo el equipamiento que de necesitaba porque es mucho el recurso que se necesita y que se necesitó al mismo tiempo en todo el país, por lo que sí fue muy difícil para el Gobierno proporcionar a todos en ese momento el equipamiento que se necesitaba porque todos lo ocupaban y en todos los hospitales se decía que tenían la necesidad y estaban llenos.

"Pero todos teníamos la necesidad, fue algo nuevo, algo que nos llegó de repente, entonces sí tuvimos el apoyo, afortunadamente en nuestro hospital estuvimos bendecidos con muchas donaciones, muchas, muchas donaciones gracias a Dios, nunca nos quedamos sin nada, hubo algunos momentos en que se escaseaba el equipo, el overol, mientras tuviéramos el N95, guantes, bueno el personal seguía entrando con bata y todas las demás medidas, el alcohol siempre tuvimos, yo pienso que aquí un desabasto así no lo tuvimos, al contrario, ha mejorado", dijo.

"Afortunadamente nunca nos quedamos sin nada, nunca, nunca, y pues ahora como bajó mucho el número de pacientes pues ahorita sí tenemos suficiente, y el personal que se contrató para atender la pandemia, esos contratos afortunadamente siguen y los volvieron a contratar nuevamente a Covid, realmente nos han ayudado muchísimo porque se nos fue casi la mitad del personal vulnerable, entonces fue una gran fortaleza esos contratos que dieron a todos esos muchachos que realmente le han entregado muchísimo a este hospital y van a seguir".

Reiteró que afortunadamente son menos los pacientes que se tienen actualmente por Covid-19, aunque no se sabe cómo les vaya estos días con las festividades recientes de Navidad y Año Nuevo, pero el personal ha estado muy comprometido.

"Y el personal en sí, el personal que ha estado laborando realmente es un reconocimiento enorme el que tenemos el Departamento de Enfermería, los que estamos ahorita, que no estamos con atención directa con los pacientes porque han hecho créame, algo sobrehumano", subrayó.

García Ibarra dijo que en sus cerca de 25 años de carrera ha tenido muchísimas satisfacciones por todos lados, de manera profesional, de manera personal, el ayudar, el atender.

"Ahora que estoy de este lado, que no estoy con la atención directa del paciente el poder ayudar, el poder guiar a los muchachos que van empezando en esta carrera, realmente es muy gratificante", subrayó.

También dijo que en el ejercicio de esta profesión se dan también tristezas más que nada.

"Claro que se dan tristezas más que nada, no sinsabores porque yo pienso que quienes estudiamos esta profesión realmente estuvimos enamorados y por vocación, la gran mayoría de los que estamos es por vocación porque realmente que diga el sueldo es pues muy alto pues no", reiteró.

"Sin embargo, tristezas sí, en el momento que estás con el paciente y que vez que haces todo y que desafortunadamente no somos Dios y se nos va o se empeora, sí se va uno a la casa con el corazón un poquito apachurrado por la situación, también el afecto que se llega a dar con el familiar, cuando está ahí el familiar y ver que el familiar está ahí sufriendo el tener a su hijo, a su madre (enferma) es muy duro".