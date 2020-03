El Valle de Escuinapa cumple cinco días sin agua, en medio de la crisis mundial por el coronavirus

El Gobierno dice que es a causa del desperfecto en una línea del acueducto Baluarte-Teacapán

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Por segunda ocasión en un mes, miles de personas se encuentran sin agua potable desde Celaya hasta Teacapán, y ya suman cinco días sin el vital líquido como consecuencia de una fuga en el acueducto Escuinapa-Teacapán, señaló Comunicación Social del Gobierno local.

De acuerdo con vecinos de las comunidades mencionadas, la falta de agua empezó a sentirse desde el domingo y ha permanecido hasta hoy.

“El problema es que solo nos quedamos sin agua, no hay quien nos diga qué pasa, no hay quién nos mande agua y cuando manda el Presidente de Rosario (Manuel Pineda) el Presidente de aquí se enoja”, dijo Luz Esther Cabanillas.

Manifestaron que no tener agua potable se ha convertido en algo cotidiano, pues no les resuelve nadie la situación y el agua que se tiene en el valle, aunque está a pocos metros, no sirve.

Es agua que ‘apesta’ debido a la gran cantidad de fosas sépticas que se tienen, pues ninguna de las comunidades tiene drenaje, por lo que el agua subterránea prácticamente está contaminada.

“Ya van dos veces en el mes que nos quedamos más de tres días sin agua, eso sí, para las fiestas sí hay dinero, para Carnaval, para Las Cabras, que nos digan que no nos van a dar el servicio y ya no pagamos”, dijo Emilia Hernández.

El agua es de vital importancia, principalmente cuando el llamado en estos días es el lavado de manos de manera frecuente ante el coronavirus, pero no hay de dónde agarrar.

“¿Con qué agua nos lavamos las manos? Aquí se hace un problema grande con el coronavirus, el agua de los pozos artesanos apesta y no tenemos agua potable”, señaló Hernández.

Pese a las llamadas al gerente de la Jumapae, Juan Manuel Grave Inda, éste no respondió para dar su réplica y a través de un boletín de Comunicación Social informó que el problema que se tenía era una fuga en la línea de conducción de 22 pulgadas.

Se dijo que el problema se presentó el domingo y hasta el martes se inició con la instalación de la nueva línea, pero el funcionario no dio fechas para que el problema quede resuelto, solo precisó que se está trabajando.