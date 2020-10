El Vaticano beatifica a Carlo Acutis, el adolescente considerado el 'ciberapóstol de la Eucaristía'

El joven, quien falleció a los 15 años en 2006 por una leucemia y cuyo cuerpo se conserva aún “íntegro” con sus jeans y zapatos deportivos, es considerado por el papa Francisco una persona “brillante” y “creativa”, un ejemplo para las nuevas generaciones

Noroeste / Redacción

En una ceremonia solemne en Asís, centro de Italia, la Iglesia Católica beatificó este sábado al joven italiano Carlo Acutis, un genio de la informática, quien se convierte en el primer “influencer” en temas religiosos que llega a los altares.

LIVE from Assisi | Holy Mass and Beatification of Carlo Acutis. #CarloAcutis https://t.co/BW0A0JNweU — EWTN (@EWTN) October 10, 2020

Acutis, quien falleció a los 15 años en 2006 por una leucemia y cuyo cuerpo se conserva aún “íntegro” con sus jeans y zapatos deportivos, es considerado por el papa Francisco un joven “brillante” y “creativo”, un ejemplo para las nuevas generaciones.

“Es cierto que el mundo digital puede exponerte al riesgo de retraimiento, aislamiento o placer vacío. Pero no olviden que hay jóvenes que también son creativos, y a veces brillantes, en este ambiente”, escribió el papa argentino, dando como ejemplo a Carlo Acutis.

El portal oficial de la Santa Sede, Vatican News, describe al joven como “un chico normal, guapo y popular”, una suerte de “payaso natural” que hacía reír a sus compañeros de clase y a los profesores, difundió infobae.com.

“Todos los hombres nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias, ¡no dejes que eso te pase a ti!”, recomendó a su generación Acutis, el cual lograba llegar con su lenguaje joven y fresco a miles de personas en el mundo.

Opening procession of the Beatification Mass of #CarloAcutis begins at the Basilica of St. Francis pic.twitter.com/ZaAgzEIP9L — Junno Arocho Esteves (@arochoju) October 10, 2020

El nuevo beato, al que le encantaba jugar al futbol, los videojuegos, la Nutella y los helados, dedicó buena parte de su vida al catecismo virtual y a la creación de redes cibernéticas para poner en contacto a más de 10 mil parroquias.

Sus escritos online, con contenidos religiosos, inspiraron inclusive al papa argentino que en un texto instó a los jóvenes a evitar considerar a Dios como a “un disco duro”.

Nacido en Londres en 1991, Carlo Acutis murió en Monza (región de Milán) el 12 de octubre de 2006.

Fue declarado “venerable” el 5 de julio de 2018 y casi un año después sus restos fueron trasladados a Asís.

La Iglesia reconoció que intercedió en un milagro, la recuperación inexplicable en 2013 de un niño brasileño, lo que le abrió el camino a la beatificación, primer paso para convertirse en santo, para lo cual se necesitan dos milagros.

La ceremonia de beatificación, que tuvo que posponerse debido a la epidemia de coronavirus, es celebrada este sábado en Asís, la ciudad de San Francisco, y es transmitida por streaming a todo el mundo.

Fanático de Internet y motivado por una fe intensa, el joven había creado una página sobre la fe y los milagros eucarísticos.

BLESSED Carlo Acutis, patron of the Internet, pray for us! pic.twitter.com/KqTCdOKytv — Fr Matthew Schneider LC🙏 (@FrMatthewLC) October 10, 2020

Su madre, Antonia Salzano, contó al portal del Vaticano que el joven “con una computadora relativamente obsoleta, logró llegar a miles de personas en todos los continentes” gracias a su personalidad y a la manera de comunicar su fe.

El obispo de Asís, Domenico Sorrentino, sostiene que el nuevo beato ejerce hoy en día “una atracción parecida” a la san Francisco de Asís en su tiempo.

“En Asís estamos acostumbrados al encanto de San Francisco, que atrae a millones de visitantes y muchos devotos. Pero que un chico que murió a los 15 años en 2006 ya sea tan influyente es algo que solo se puede explicar por razones sobrenaturales. La atracción que ejerce Carlo se parece, en cierto modo, a la que ejercía Francisco de Asís”, aseguró a los medios el religioso.