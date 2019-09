El vehículo para personas con discapacidad no estuvo abandonado: ex Directora del DIF Carmen Díaz

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ El municipio señaló a través de un comunicado que con un costo de 80 mil pesos se reparó un vehículo para personas con discapacidad que estaba abandonado desde hace 5 años; ex directores de la institución aclararon que el camión no estuvo abandonado.

“Solo quiero aclarar el comunicado de Presidencia donde señala que el camión para discapacitados estaba abandonado desde hace cinco años, el camión nos fue entregado en enero de dos mil quince y al salir como gobierno lo entregamos funcionando, es una mentira lo que se señala” dijo la ex Directora del DIF Carmen Díaz.

Informo que el camión fue donado por el DIF Estatal, ellas contaban con un vehículo pequeño, en el que solo cabía una persona, debido a la necesidad que se tenía, entregaron el camión pequeño para recibir este que era más grande, donde cabían varias sillas de rueda y tenía rampa para subir a las personas.

Las terapias que se daban a estar personas eran gratuitas y se cumplía con recogerlos en casa para llevarlos a terapia y después regresarlos a sus domicilios.

“No era un vehículo abandonado, lo dejamos funcionando y por supuesto que no tenía cinco años sin funcionar, cuando apenas lo recibimos en enero del dos mil quince” señaló.

Por su parte el ex Director de DIF y hoy regidor Santos Gómez Sánchez manifestó que durante el 2016 que les correspondió recibir el camión como administración, el vehículo tuvo mantenimiento y trabajo bien durante ese año.

Hasta que a fines de diciembre empezó a presentar problemas en los ventiladores, debido a que era un camión importado, las piezas no se podían localizar, pero en enero de ese año empezaron a cotizarse y el DIF Estatal también solicito no lo movieran mucho debido a que se tenían problemas en los camiones donados.

“No era un camión abandonado, duro más en un yonque de Mauricio hermano de Marco Grave(Subdirector de Obras Públicas, primos del Alcalde Emmett Soto) el camión solo tenía como falla los ventiladores, no era el motor, no era la rampa, no era nada más que eso” señaló.

Lamentó que se tenga que mentir a la población para decir que se están haciendo las cosas, pues para la reinauguración del camión hasta una ceremonia especial se hizo, señalando fallas de anteriores administraciones en el funcionamiento del camión, cuando lo que faltaban era solo dos piezas que eran los moto ventiladores, por eso se paró y por sugerencia del mismo DIF Estatal.

Localizar piezas, dos moto ventiladores, no estaba abandonado, siempre trabajo.

El Ayuntamiento señaló que al vehículo se le reparó el motor, se le hizo una limpieza general por dentro, se arreglaron los cables eléctricos del elevador, entre otros detalles, con un costo de 80 mil pesos, el camión tuvo corte de listón y una ceremonia formal de entrega por parte del Alcalde Emmett Soto a la Presidenta de DIF Liliana Canizales de Soto.