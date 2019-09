El venezolano FÃ©lix HernÃ¡ndez afirma que no piensa retirarse por ahora

El venezolano Félix Hernández afirma que no piensa retirarse por ahora

El monticular de 33 años será agente libre cuando termine esta temporada

Noroeste / Redacción

SEATTLE._ El venezolano Félix Hernández se despidió de Seattle el jueves con una emotiva apertura en la que permitió tres carreras y cinco hits y otorgó cuatro boletos en 5.1 innings de labor ante los Atléticos.

“Todos estos años que vengo jugando por Seattle, me he divertido”, dijo Hernández. “Me están pasando muchas cosas por la mente ahora mismo. No sé qué decir…Son muchas las emociones. Llevo 15 años aquí y están pasando muchas cosas”.

El monticular de 33 años será agente libre cuando termine esta temporada y finaliza una campaña llena de lesiones con marca de 1-8 y promedio de carreras limpias de 6.40. En 26 presentaciones (25 aperturas) desde el 1ro de julio del 2018, el veterano tiene foja de 1-16 y efectividad de 6.38.

Hernández dijo que no sabe cuáles son los planes de los Marineros, pero que su intención es seguir lanzando en otro lugar.

“Vamos a ver si consigo trabajo”, dijo el oriundo de Valencia con una sonrisa. “Pero no me voy a retirar. No sé qué va a pasar el año que viene o lo que van a hacer. Ya veremos”.

(Con información de MLB)