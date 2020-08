El video de las bolsas de dinero muestra 'inmundicia' del pasado: AMLO; pide a FGR abrir caso Lozoya

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de decir si el material es el que entregó Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la denuncia de hechos que presentó la semana pasada en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, por su presunta participación en la trama de corrupción de Odebrecht

Sinembargo.MX

MÉXICO._ El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró la mañana de este miércoles que el video sobre la presunta entrega de sobornos a ex funcionaros del Senado de la República “muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba porque todo este dinero se usaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos”.

En su conferencia de prensa, señaló que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de decir si el material es el que entregó Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la denuncia de hechos que presentó la semana pasada en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, por su presunta participación en la trama de corrupción de Odebrecht.

“Según la declaración del señor Lozoya, parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada Reforma Energética que tanto se promovió, se defendió por medios de comunicación, los escritores, columnistas, escritores orgánicos”, recordó el mandatario.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, afirmó que el régimen que encontró al llegar al Gobierno federal estaba en decadencia y con una corrupción generalizada “sobre todo arriba”.

“Desde la política privatizadora, siempre lo he dicho. Es sencillo. Es cosa de consultar en el diccionario la palabra ‘privatizar’ y la definición es convertir lo público en privado, y eso fue lo que hicieron. La Reforma Energética era privatizar el petróleo, la industria eléctrica y ¿cómo lo hicieron? Pues comprando a todo el que se dejaba”, afirmó.

López Obrador consideró que el video no se ha difundido mucho “porque los medios no le están dando la importancia que tiene”. “No es el video de René Bejarano. Ese se fundió, pero a nivel nacional e internacional y este veo que apenas en las redes sociales. Las grandes televisoras no tienen exposición. No se habla del tema”, indicó.

Por ello, pidió a sus ayudantes que buscaran el video en Internet para transmitirlo a la gente que ve la “mañanera”. “¿Por qué no buscas el video? Vamos a pasarlo aquí. Ayudamos a que se difunda para que se vea cuánto dinero recibían. ¡Maletas! Esto no son portafolios. ¡Maletas!”, subrayó.

El Jefe del Ejecutivo federal volvió a hacer un llamado para que se transparente el caso, ya que le “gustaría que se considerara asunto de Estado y que la Fiscalía informara qué declaró el señor Lozoya, conocer la denuncia completa y saber si es este el video u otro. Todo lo que tiene la Fiscalía”.

“Lo segundo es recuperar el dinero porque este es, aunque se vio bastante, es apenas una ‘mirruña’ de lo que se robaron. Entonces necesitamos recuperar lo más que se pueda porque hace falta que se devuelva el dinero. Y lo tercero, ya lo planteé. Si están involucrados los ex presidentes y la gente decide que haya una consulta, se llenan los requisitos, se solicitan firmas para que los ex presidentes sean juzgados, pero eso tiene que ser con una consulta ciudadana”, reiteró.