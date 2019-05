El videojuego Death Stranding estrena avance; aparecen Norman Reedus y Guillermo del Toro

En el reparto figuran actores como Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Lindsay Wagner, Troy Baker y Emily O’Brien; Del Toro tendrá una aparición especial encarnando a Deadman

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ Death Stranding es el nuevo y ambicioso proyecto de Hideo Kojima en colaboración con Sony para Play Station, un videojuego en un mundo abierto que mezcla terror con acción y muchas dosis de misterio y que está protagonizado nada menos que por Norman Reedus, conocido por interpretar a Daryl Dixon en The Walking Dead.

Sony ha lanzado un nuevo tráiler extendido de Death Stranding, en el que además de dar nuevas pistas sobre la historia de Sam Bridges (Reedus), un hombre solitario en un futuro post-apocalíptico que se embarcará en la titánica odisea de reconstruir paso a paso la vida que un día conoció, y que estará disponible para los jugadores el próximo noviembre.

Además de con la mente y el saber hacer de Hideo Kojima, el hombre detrás de la franquicia Metal Gear Solid, Death Stranding cuenta con un auténtico reparto de lujo, tanto de la pequeña como de la gran pantalla. Junto a Norman Reedus aparecerán Mads Mikkelsen (Rogue One), Léa Seydoux (Spectre), Lindsay Wagner (La mujer biónica), Troy Baker (The Last of Us) y Emily O’Brien (La forma del agua).

El tráiler, una mirada desgarradora y terrorífica al mundo creado por Kojima para Death Stranding, también ha revelado la participación de Margaret Qualley (Leftlovers) y Nicolas Winding Refn, director de la laureada Drive.

El proyecto fue anunciado en 2016 por el propio Kojima y por el momento no se han revelado los detalles ni de la historia ni de la jugabilidad, lo que está generando aún más expectación entre los gamers, que tendrán que esperar hasta el próximo 8 de noviembre para poder disfrutar de Death Stranding, en exclusiva en Play Station 4.

LA REVELACIÓN DEL TRÁILER FUE TODO UN MISTERIO

A las 20:45 del pasado martes comenzó la emisión de un extraño video en Twitch, una plataforma de streaming para retransmitir videojuegos en directo. Sin embargo, la pantalla estaba completamente negra y solo se podía ver algo cuando lo que parecía ser la huella de una mano qie se posaba en la imagen.

Lo único que se sabía es que era algo relacionado con Death Stranding, el misterioso videojuego de Hideo Kojima, reconocido por crear la saga Metal Gear, en el que aparecen actores como Norman Reedus, Mads Mikkelsen e incluso Guillermo de Toro.

Poco más se conocía del juego más allá de algún que otro tráiler poco claro al respecto, algo destacable cuando su primera aparición al público fue en 2016 durante el E3, la feria de videojuegos más importante del mundo que se celebra anualmente en Los Ángeles.