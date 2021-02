El voto de Sánchez Cordero evitó que Mario Marín fuera sometido a juicio político, dice Lydia Cacho

Además, criticó que la Secretaria de Gobernación asegurara que la periodista no había estado en la cárcel

Sinembargo.MX

Ciudad de México.- Luego del arresto del ex Gobernador Mario Marín, la periodista Lydia Cacho recordó que el voto de la Secretaria Olga Sánchez Cordero cuando era Ministra de la Suprema Corte de Justicia “fue decisivo” para impedir llevar a juicio al ex mandatario.

“Ella (Sánchez Cordero) votó en contra de la resolución del Ministro Silva Meza, lo cual impidió que le hiciéramos juicio político a Mario Marín, su voto fue decisivo para que Kamel y Marín ganaran en ese round. Mis abogados siguieron todos los procedimientos de ley sin éxito”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

Además, criticó que la Secretaria de Gobernación asegurara que la periodista no había estado en la cárcel. “Miente, estuve en la cárcel, pero para mí no pidió nunca un juicio justo como lo pide para Marín. Desestima las horas de tortura que pasé al interior de la cárcel y el exceso de la fianza”, agregó.

Por su parte, Sánchez Cordero aseguró que cuando fue Ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) nunca votó a favor del ex Gobernador de Puebla para desestimar los abusos cometidos contra Cacho en el año 2007, después de que ella revelara la existencia de una red de pederastas en Cancún en su libro Los demonios del Edén y que gozaron de la protección del ex mandatario poblano.

“No fue a favor del Gobernador de Puebla, o del ex Gobernador de Puebla. Ahí hay una precisión, no fue a favor del ex Gobernador, simplemente las violaciones graves, yo ahí intervine, ahí están las versiones estenográficas.Pudo haber (Cacho) interpuesto los recursos ordinarios del amparo para no ser trasladada y, desde luego, pagó la fianza para no ser privada de su libertad. Ahí está la versión estenográfica, ahí están las actuaciones, ahí está lo que pasó con ella y ahí está el parámetro de gravedad o no de las violaciones a derechos humanos”, expuso Sánchez Cordero en la conferencia de prensa.

No obstante, defendió que el caso de Cacho no correspondía a una “violación grave” a los derechos humanos, dado que la Suprema Corte había resuelto anteriormente que esta tipificación correspondía a casos como la masacre de Aguas Blancas, de 1995, en la que fueron asesinados 17 campesinos por policías locales.

En una entrevista con Carmen Aristegui, Lydia Cacho reprochó este jueves a Sánchez Cordero que la “traicionó” en 2007 al “no reconocer” que fue torturada, según dijo sobre la decisión que tomó entonces la Suprema Corte.

“Como toda detención y traslado de tantísimas horas, es una tortura de carácter psicológico y lo dije textual. Pero pudo haber interpuesto un recurso ordinario del amparo para no ser trasladada y pagó una fianza para no ser privada de su libertad”, respondió Sánchez Cordero este viernes.

La Secretaria de Gobernación, quien formó parte de la SCJN entre 1995 y 2015, recordó que “el voto fueron seis” ministros además de ella y negó haber modificado entonces su postura por presiones políticas.

Asimismo, recordó que en 2018 el Comité de los Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución que exigía al Estado mexicano una “disculpa pública” a Lydia Cacho, algo que la Secretaría de Gobernación, que ella dirige, “acató” en su momento.