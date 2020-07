El zurdo David Price decide no lanzar en el 2020

El lanzador de Dodgers no quiere correr riesgos con el coronavirus

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ David Price ha decidido no lanzar en Grandes Ligas esta temporada debido a los riesgos que presenta la pandemia del coronavirus, anunció el sábado el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles.

“Luego de pensar mucho y conversar con mi familia y con los Dodgers, he decidido que lo mejor para mi salud y la salud de mi familia es que no juegue este año”, dijo Price en un comunicado que compartió en su cuenta de Twitter. “Echaré de menos a mis compañeros y los estaré apoyando durante la temporada para que ganan una Serie Mundial. Lamento no jugar con ustedes este año, pero me llena de entusiasmo representarlos el próximo año.

“Cuídense, que estén bien y sean amables. ¡Y vamos Dodgers!”.

(Con información de MLB)