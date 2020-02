Elba Esther Gordillo afirma que no pactó con AMLO para ser liberada; para EPN guarda 'enorme pena y dolor'

Yo salí porque era inocente. No hice ninguna negociación. No, no, no, no

Carlos Álvarez

"Guardo una enorme pena y diría que cierto dolor. Al final creo que no me equivoqué yo con él [haberlo apoyado electoralmente]. El equívoco fue de él. Él sabía que lo que no conviniera a los trabajadores de la educación no lo iba a acatar", así le contestó Elba Esther Gordillo Morales, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al diario español El País, en una entrevista exclusiva, la primera que otorga desde que salió de prisión.

"El presidente Peña sabía de mi preocupación por elevar la calidad de la educación, habíamos platicado mucho del tema. Recuerdo que después de un Congreso del SNTE en que él estaba de viaje por el extranjero, al volver, me llamó el 6 de febrero para felicitarme por mi cumpleaños. Le volví a reiterar mis deseos de hablar con él porque no estaba de acuerdo con la reforma", indicó la mujer, de 75 años de edad, al reportero Javier Lafuente.

"Le dije a Miguel Ángel Osorio Chong [ex titular de la Secretaría de Gobernación] que era un grave error; se lo dije a [Aurelio] Nuño [Mayer], que era secretario de Educación y se lo dije a Luis Videgaray [Caso], que era secretario de Hacienda [...] Por Peña Nieto guardo pena y cierto dolor, porque no puedo negar que fui responsable para que fuese electo", abundó la llamada "Maestra".

Gordillo Morales aseguró en la entrevista con el rotativo español, que Peña Nieto fue el único presidente que no quiso hablar con ella sobre la educación, porque "había muchos intereses de por medio".

"Si él hubiese hablado conmigo hubiésemos razonado los pros y los contras. Había muchos intereses de por medio [...] Con los gobiernos del PAN logramos los mejores salarios. Negocié con ellos, pero no claudiqué. En esta época del PRI querían la claudicación. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese aceptado esa reforma? Los maestros me habrían linchado", aseguró.

La ex dirigente del SNTE tampoco cree que su liberación se haya dado por la transición del nuevo Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. "[...] luchamos mucho por demostrar que era inocente. No había expediente. Me opuse a una ley y el sistema autoritario actuó [...] Yo salí porque era inocente. No hice ninguna negociación. No, no, no, no.", afirmó.

"No tengo por qué tenerlos. Tengo confianza. El presidente [López Obrador] es alguien congruente, ético, no tengo duda", respondió Gordillo Morales a la pregunta del reportero sobre si creía que podría tener de nueva cuenta problemas legales.

En la entrevista con El País, "La Maestra" afirmó que no necesariamente aspira a ser lideresa del SNTE o participar con algún partido político. Además, aceptó que cuenta con una mansión en San Diego, California, Estados Unidos, y que su nivel de vida es alto.

"Yo creo que sí hay algunos errores de mi parte. Siempre prioricé mi imagen, mis vestidos, mis zapatos, siempre viví, guste o no, en Polanco y eso es vivir en un estatus superior al que vive cualquier maestro. Hay una imagen de que vivo en una gran mansión y no es cierto. Ahora, cuando compré la casa no vale lo que hoy", indicó.

"Y sí, tengo una casa en San Diego. Vivo bien, no es el estatus de cualquier maestro, pero lo que he hecho no ha sido por mi profesión como maestra ni como dirigente de maestros. He sido diputada, senadora… Cuando fui legisladora y pertenecíamos a una comisión, se nos daba una compensación. Sí, la acepté, pero no la robé. Ni lavé dinero ni hice cosas indebidas", abundó.

Gordillo Morales reapareció el pasado miércoles 18 de diciembre, al abrir cuentas en las diversas redes sociales, con un video, a través del cual aprovechó para desear felices fiestas a los maestros mexicanos.

Además, la lideresa magisterial les aseguró a sus ex agremiados, que su lugar es al lado de ellos. Asimismo, anunció que hay que estar listos para los cambios que requiere el Sindicato y el sistema educativo del país.

El 13 de marzo del 2013, dos semanas después de la aprehensión de la ex lideresa sindical, Alfredo Bazúa Witte, Notario 230 de la Ciudad de México, entregó una copia del testamento de la madre de Gordillo Morales a Juan Áyax Fuentes Mendoza, fiscal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), responsable de las pesquisas.

Los documentos notariales aseguran que Gordillo recibió en herencia hasta sus propios retratos, como es el caso del óleo sobre tela ‘Maestra Elba Esther y Rigoberta Menchú’, pintado por Gutiérrez Castrejón, y el ‘Retrato de Elba Esther’, de Vicky Montesinos, así como más de 200 pinturas, esculturas, grabados, litografías, jarrones, muebles de autor y coloniales.

El lunes 20 de agosto del 2018, justo al arranque del Ciclo Escolar 2018–2019, Gordillo Morales ofreció una conferencia de prensa, en la que dijo fue víctima de “una persecución política y acoso en su contra”, pero que, sin embargo, recuperó su libertad y la reforma educativa que promulgó Enrique Peña Nieto -al que nunca mencionó por su nombre- “se ha derrumbado”.

La ex secretaria general del SNTE abundó que fue blanco de “acusaciones falsas para hacerme ver culpable de un delito que no cometí […] Soy inocente y doy a conocer a ustedes lo que justifica judicialmente el acuerdo”, dijo, para luego levantar un documento.

Era el expediente 156/2018, que el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito en Materia Penal de la Ciudad de México, sobreseyó el pasado 7 de agosto del 2018, tras permanecer 5 años y 6 meses en prisión, acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero por mil 978 millones de pesos.

Gordillo Morales fue secretaria general del SNTE del 24 de abril de 1989 hasta el 26 de febrero de 2013. Aunque siempre lo negó, también dirigió de facto el Partido Nueva Alianza (Panal), fundado por ella. Asimismo, fungió como la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, del 2002 al 2005, junto a Roberto Madrazo Pintado, quien era el presidente.

Luego contendió por la presidencia nacional de dicho partido, en las elecciones internas celebradas después de que el tabasqueño perdiera en los comicios por la Presidencia de México, en 2006. Tras su derrota, la maestra renunció a su cargo como secretaría general y denunció a Madrazo Pintado de haberse apoderado del partido y de intentar asesinarla.

El 13 de julio de ese año, la Comisión de Justicia Partidaria piista expulsó a Gordillo Morales, tras acusarla de hacer política dentro de un partido diferente al que militaba: el recién constituido partido Nueva Alianza. La ex lideresa del sindicato magisterial más grande en América Latina, fue detenida el 26 de febrero de 2013, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, por una orden de aprehensión de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Pese a la gravedad de los delitos, en los hechos Gordillo Morales nunca estuvo en una celda, porque fue internada en una habitación de la Torre Médica del Reclusorio Femenil de Tepepan, en la Ciudad de México, para atenderse de sus padecimientos de salud, entre ellos hepatitis C, tener un sólo riñón e hipertensión.

El entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, dijo que la entonces lideresa sindical realizó operaciones de desvío de recursos, que superaban los 2 mil millones de pesos, presuntamente de las cuotas que pagaban los docentes a su organización gremial.

Dichos recursos, señaló el entonces procurador, se emplearon para pagar cirugías, mantenimiento de aeronaves, entrenamiento de pilotos, pagos de tarjetas de crédito y compras en una tienda de artículos de lujo de Estados Unidos.

“De 2008 al 2011 se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación, a cuentas de personas físicas que, posteriormente, fueron retiradas mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales nacionales y extranjeras”, indicó Murillo Karam.