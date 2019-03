Elecciones con urnas electrÃ³nicas en Sinaloa, a una reforma de distancia: INE

Elecciones con urnas electrónicas en Sinaloa, a una reforma de distancia: INE

Participarán en el plebiscito de síndicos de Guasave, luego de firmar un convenio con el Ayuntamiento

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Que se realicen en Sinaloa elecciones constitucionales con el uso de urnas electrónicas está a una reforma electoral de distancia, afirmó Jorge Luis Ruelas Miranda.

El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa manifestó que los equipos desarrollados por el INE ya han sido utilizados en dos plebiscitos este año, en Angostura y Salvador Alvarado, y firmaron un convenio con el Ayuntamiento de Guasave para participar también con urnas electrónicas en el proceso de síndicos de este municipio.

“Estamos tan lejos como una reforma, porque lo único que necesitamos es que en la ley aparezca, no es posible en las elecciones constitucionales que se organicen por la vía electrónica porque la ley no lo permite, no está establecido”, expuso.

El funcionario del órgano electoral manifestó que las urnas electrónicas ya se habían probado en ejercicios como elecciones escolares y los resultados han sido positivos y confiables.

“Estamos sensibilizando a la ciudadanía, estamos entregando buenos resultados y seguramente cuando se discuta en las cámaras habrá botones de muestra”, indicó.

“En este tipo de ejercicios tenemos este año, pero el instituto tiene años con ellas, nada más que organizamos elecciones en escuelas, hacíamos encuestas, es decir la boleta se ha aprobado por muchos años”.

Ruelas Miranda explicó que con las urnas electrónicas se elimina el factor humano en el conteo de votos y la subjetividad en la determinación de los votos nulos.

“Muchos de los problemas que enfrentan al momento de hacer el escrutinio y cómputo de los votos es dirimir sobre votos válidos y votos nulos, porque somos personas las que decidimos, cuando es una votación electrónica no hay opción, no hay posibilidad de que una persona marque dos opciones, dos recuadros, entonces los votos nulos desaparecen y ya no está el factor humano que determina si un voto es válido o nulo”, aseveró.

“El equipo que el INE ha desarrollado es una sumadora, es una caja que imprime los votos y los va sumando, pero no se comunica con Internet, no tiene correo electrónico, no tiene cables para nada, de hecho, si en un centro de votación fuera necesario ubicar dos casillas, la suma total tendría que ser manual, porque una máquina no se comunica con la otra”.

El vocal ejecutivo del INE manifestó que en el plebiscito de Guasave van a apoyar en 7 de las 12 sindicaturas, pero la organización del plebiscito será exclusiva del Municipio.