Elektra se ampara para seguir operando, a pesar de Fase 3: Reforma

Noroeste / Redacción

Grupo Elektra "sostiene una disputa jurídica desde hace un mes para no cerrar sus puertas", a pesar de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Según lo reportó el diario Reforma, el 3 de mayo, la cadena comercial de la empresa de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, presentó un amparo contra la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno federal, para impugnar "el cierre de actividades de la empresa".

Según registros del Consejo de la Judicatura Federal, citados por el rotativo de circulación nacional, "en el último mes [Elektra] ha interpuesto amparos en varias ciudades del País, para mantener abiertas sus sucursales, cuestionando la constitucionalidad de las medidas gubernamentales frente a la emergencia sanitaria".

Grupo Elektra informó este lunes que sus más de 7 mil tiendas en México, Centro y Sudamérica, continuarán operando para ofrecer "sus productos y servicios esenciales", asegurando que sus sucursales y oficinas "cumplen con todas las medidas de protección e higiene" dictadas por las autoridades nacionales e internacionales ante el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).

"Para garantizar la seguridad y salud de nuestros colaboradores y clientes, en el 100% de las sucursales y oficinas de Elektra se cumplen con todas las medidas de protección e higiene dictadas por la Secretaría de Salud [SSa] y a la Organización Mundial de la Salud [OMS]", señaló Grupo Elektra a través de un comunicado.

"La mayoría de los mexicanos viven al día y no cuentan con el privilegio de acceder a las compras por internet ni la facilidad que brindan las tarjetas de crédito; Elektra está para quienes requieren de productos y servicios necesarios durante la emergencia [...] Por ellos mantenemos nuestras puertas abiertas; con responsabilidad, continuaremos reforzando y atendiendo las disposiciones de las autoridades", expuso.

La tienda propiedad de Ricardo Salinas Pliego, agregó que en pleno cumplimiento de las disposiciones del Consejo de Salubridad General, Elektra continúa ofreciendo productos y servicios esenciales para que la población haga frente a la emergencia.

Entre ellos: transmisión y recepción de remesas; venta de productos de telefónicos; venta de productos "de primera necesidad" (refrigeradores, hornos de microondas y estufas); así como los elementos necesarios en un hogar para poder cumplir con el confinamiento derivado de la crisis sanitaria; Equipos de cómputo y televisiones; y motocicletas, que permiten la "entrega a domicilio de alimentos, medicamentos, materiales de curación y más".

Aunque no especificó cuáles eran, Grupo Elektra afirmó que el resto de sus artículos no esenciales, no están a la venta y se encuentran acordonados, tal "como ha sido verificado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)".

Asimismo, la tienda departamental y de servicios, indicó que en sus tiendas se cumple con todas las medidas de protección y seguridad necesarias, tales como distanciamiento de más de 1.5 metros entre personal y clientes, con marcaje en suelo, con líneas no mayores a diez personas.

Además, Grupo Elektra aseguró que brinda atención especializada a grupos vulnerables, exige el uso forzoso de cubre bocas, así como dispositivos de gel desinfectante antibacterial, evitando las aglomeraciones superiores a 50 personas por tienda.

Según el último informe financiero presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Elektra reportó en el apartado de "Contingencias Fiscales" que enfrenta siete juicios por adeudos de créditos fiscales por más de 32 mil 460 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mismos que litiga actualmente en tribunales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este mismo día, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que las tiendas Elektra era una de las empresas que se niega a cumplir con las medidas recomendadas por el Gobierno Federal para evitar los contagios de coronavirus en el país, pese a no estar en sectores esenciales de la economía.

La funcionaria federal indicó que Elektra tiene a más de 10 mil trabajadores en todo el país. Asimismo, señaló que los lugares en donde detectaron que la empresa de Grupo Salinas no cumple con el cierre de sus sucursales, están en Ciudad de México, Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Edomex, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Además, la sede ubicada en Insurgentes Sur 3579, en Tlalpan, en la capital de la República.

Grupo Salinas es una conglomerado de empresas (entre ellas Banco Azteca, TV Azteca y Total Play), que tiene más de 70 mil trabajadores que han seguido laborando a pesar de la entrada de la Fase 3 de la epidemia en México, decretada por las autoridades federales el 22 de abril.

Un día después de que se decretara la emergencia sanitaria el 30 de marzo y se hiciera un llamamiento masivo a la población, así como a todos los sectores productivos a quedarse en casa, los trabajadores del Grupo Salinas recibieron un mensaje que sonaba a advertencia en la bandeja de entrada de su correo electrónico laboral. "México nos necesita", se leía en el comunicado firmado por Salinas Pliego.

Antes, el 17 de abril, Javier Alatorre Soria, conductor estelar de la la cadena de televisión del Grupo (TV Azteca, con una audiencia de 92 millones de espectadores al mes, según sus propias cuentas), instó en el noticiero nocturno a no seguir a las recomendaciones del Gobierno federal.

"Ya no le hagan caso a [Hugo] López-Gatell [Ramírez]. Sus cifras se volvieron irrelevantes", señaló en el noticiero sobre las ruedas de prensa respecto al ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, que ejerce de portavoz del Gobierno de México ante el coronavirus.

Tras la polémica por las declaraciones, de la que opinó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin desdecirse de ellas, el 21 de abril, Alatorre Soria entrevistó para su noticiero nocturno a López-Gatell Ramírez, en la cual no se proporcionó ninguna explicación, ni del presentador, ni de la cadena.

Un día antes, el Presidente López Obrador recomendó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) no sancionar a TV Azteca por el comentario de su conductor estelar, Alatorre Soria, quien pidió no hacer caso a López-Gatell Ramírez, ​​​​​​​para así, según él, preservar la libertad de expresión.

“Aprovecho para decir que la Secretaría de Gobernación, en el caso de Azteca, actuaron en el cumplimiento de su deber. Tuvieron que presentar una sanción porque si no ellos estarían incumpliendo con su responsabilidad. Mi recomendación es que no haya ninguna sanción, aún cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad, que quede a salvo el derecho a manifestarse, la libertad de expresión”, indicó durante su conferencia de prensa matutina.

Después de presentar un video con la semblanza curricular de cada uno de los especialistas que están a cargo de la estrategia contra la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19), el mandatario nacional minimizó los efectos de la declaración del conductor del noticiario nocturno de Televisión Azteca.

“Esto ayuda a entender y estar tranquilos, porque también sale una noticia sin fundamento o una declaración apresurada y hay alarma, pues no debe preocuparnos tanto porque, repito, la gente está muy avispada, muy consciente”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Son otras razones, cuestiones de tipo ideológico que alguien no quiera cambiar y pueden haber evidencias de que esté equivocado se sigue manteniendo la misma postura, no es porque no tenga información y no sepa discernir entre lo que es bueno y es malo”, indicó el político tabasqueño.

“¿Y por qué actuar así? ¿Por qué la libertad? Porque tenemos un pueblo muy consciente, se puede decir ‘es que se hace daño’, sí, pero no mucho, eh, no mucho. Porque en este caso si el presidente dice que es conveniente, que se sigan las recomendaciones en materia de sanidad para seguir enfrentando de la mejor manera el coronavirus y que no se enferme la gente, que no se hospitalice, mucho menos que pierdan la vida, la mayoría de la gente hace caso y tenemos pruebas de que así es”, refirió.

López Obrador afirmó que se equivocan quienes piensan que todavía se puede manipular a la gente y usar a los medios para formar “opinión pública”, como se hacía antes. Por ello, llamó a la población a seguir actuando de manera responsable y hacerle caso a los medios y especialistas. “Hugo López-Gatell es un especialista de primer orden, respaldado por un grupo de científico”, acotó.

“Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre el COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell”, dijo Alatorre Soria el pasado viernes 17 de abril, por la noche.

“Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del Subsecretario de Salud. Incluso, el propio López-Gatell se fue de bruces en una entrevista con The Wall Street Journal, y aceptó sus falsedades”, añadió conductor del noticiero de Televisión Azteca -cuyo presidente es Ricardo Salinas Pliego-, al usar declaraciones de Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, para tratar de respaldar su tesis.

“Se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López Gatell. Creo que fue una actitud no bien pensada. Javier es una persona buena. Cometió un error como cometemos errores todos. Hizo uso de su libertad”, dijo López Obrador, un día después, el sábado 18 de noviembre, en un mensaje transmitido en vivo desde Palacio Nacional.

“No debe haber un linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista. Tiene el derecho a expresarse, que viva la libertad, prohibido prohibir. Nosotros llegamos aquí [a la Presidencia] porque queremos que se respeten las libertad, que no haya autoritarismo”, añadió el mandatario nacional.

“[…] sigan las recomendaciones, los consejos, que están trasmitiendo los especialistas, de manera muy particular, las recomendaciones del doctor Hugo López-Gattel, es una persona con mucha preparación. Es un científico, que además es un hombre responsable, honesto, le tenemos toda la confianza”, abundó.

“Está apoyado por un grupo de especialistas, científicos. Estamos hablando de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, Premios Nacional de Ciencia […] No está bien el llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell. Él es una autoridad. A mí me representa. Debemos hacerle caso a los especialistas”, agregó el Presidente.