Elementos de la Guardia Nacional extorsionan a presunto delincuente en Sonora [VIDEO]

Los elementos fueron grabados cuando supuestamente le pedían dinero a un hombre para no molestarlo más

Noroeste / Redacción

Elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron captados por una cámara de video vigilancia, mientras extorsionaban a un presunto delincuente identificado como "Cholo", al exterior de un domicilio particular, ubicado en la colonia Centro, de Ciudad Obregón, Sonora.

Una serie de videos muestran a los elementos de la GN golpear la puerta de acceso al inmueble donde se supone se encontraba el sujeto al que intentaron extorsionar

En los materiales -aparentemente grabados los días 30 de abril, 1 y 3 de mayo- no se escuchan las respuestas del presunto delincuente a los uniformados.

Sin embargo, se puede apreciar que los elementos de la GN hablan con el presunto delincuente desde el exterior el domicilio, debido a que el sujeto no les abrió la puerta, por lo que uno de los uniformados se molestó y tomó una tabla de madera para quebrar el foco encendido que estaba afuera de la puerta.

¿No se iba a acabar la corrupción? "Cholo...tira una feria y te dejamos chambear": #GuardiaNacional a narcotraficante en #Sonora. Este es el #Video #IR https://t.co/1b6Wzxslvk — La Silla Rota (@lasillarota) May 5, 2020

"Tira una feria nomás y te dejamos de molestar, ¿qué onda? Tira una feria, güey, y ya te dejamos de molestar para que chambees a gusto", se escucha decir a uno de los elementos de la GN en un video con fecha del pasado 30 de abril, grabado poco después de las 23:00 horas.

Casi tres horas después, en una segunda grabación se puede observar cuando varios elementos de la GN volvieron al lugar para pedir 11 mil pesos.

"Tira la feria, güey, y ya te dejamos de molestar. Para que chambees a gusto", así grabaron a elementos de la Guardia Nacional presuntamente extorsionando a un delincuente al que le llaman "El Cholo", en Ciudad Obregón, #Sonora pic.twitter.com/NgWuc4bCfg — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 5, 2020

Mientras que en un tercer video, con fecha del 3 de mayo, a las 10:25 horas, se observa que los uniformados se presentan de nuevo en el inmueble, para insistir en su intento de extorsión.

"Están rodeado y tenemos el pinche marro ahorita, te dejas de mamadas o tumbamos la pinche puerta a vergazos, abre la puta puerta que queremos hablar, ahorita te voy a sacar con un par de gas pimienta a ver si no vas a salir", dijo uno de los elementos de la GN.

"Mil pesos, no mames, ni que fuera policía", comentó otro.

"Mira, sácate unos pinches teléfonos interesantes por ahí, por abajo. Empieza a negociar porque si no ahorita te voy a sacar a la ver… ¿Cuánto queremos ahorita? Somos varios, unas once bolas más [...] Ya tenemos las granadas aquí, eh. No me hagas gastar una de esas granadas porque me las vas a pagar caras", dice un elemento de la Guardia.

"Cholo, ira, aguanta ya sabes por lo que veníamos nosotros. Fierro, por aquí por abajo avienta lo que tengas y ahí está bien. Ahí te vamos a dejar y ni te vamos a ver. Ni tú sabes quién soy, ni yo sé quién eres, así de que de una vez o por las malas", insiste el uniformado

Tras la difusión de los videos, la Guardia Nacional afirmó que los presuntos responsables serán puestos a disposición de las autoridades para que se les aplique todo el peso de la ley.

"Ni en este ni en ningún otro caso se permitirá la impunidad", aseguró la institución.

"Con absoluta indignación observamos hoy un video que circula en redes en el que se aprecia a elementos de esta institución en #Sonora, realizar conductas alejadas totalmente de las leyes, principios y valores de la #GuardiaNacional", expresó la GN en su cuenta de la red social Twitter.

La Guardia Nacional agregó que lamenta que este hecho trastoque la confianza de la población hacia esta institución de seguridad pública.

"No descansaremos hasta erradicar ese tipo de conductas, que mucho daño hacen a nuestra naciente Institución", puntualizó.

-Con información de Reforma, La Silla Rota y La Razón.