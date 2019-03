Elenco de Avengers: Endgame difunde pósters oficiales de la cinta que se estrenará en abril

Previo a su estreno en cines, algunos de los personajes de Marvel han compartido en redes sociales los pósters individuales de Avengers: Endgame junto con la leyenda “Avenge the fallen”

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ A un mes de que se estrene Avengers: Endgame, la cinta que marcará el desenlace de la batalla que se inició en Infinity War, los actores y personajes de la saga más famosa de Marvel han compartido los pósters de la película que llegará a cines en abril.

A través de Twitter e Instagram, actores como Mark Ruffalo, Brie Larson, Robert Downey Jr. y cuentas oficiales como Ant-Man And the Wasp y Dr. Strange se han encargado de difundir los gráficos oficiales en los que se puede observar la leyenda “Avenge the fallen” (“Vengar a los caídos”).

Los fans de Marvel llevan mucho tiempo tratando de averiguar qué pasará en la próxima película de los hermanos Russo, que hasta hace unos días se reveló que durará aproximadamente 3 horas y dos minutos.

Luego de que Thanos llevara a cabo su plan, los Vengadores supervivientes se están reuniendo para revertir el daño causado al universo. ¿Cómo lo harán? Habrá que esperar hasta el 26 de abril, fecha de estreno prevista para Avergers: Endgame, para averiguarlo.