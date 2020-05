Elenco de Avengers: Endgame se reÃºne virtualmente para los Kids â€˜Choice Awards de Nickelodeon

Si bien es cierto que infinidad eventos han sido cancelados debido a la pandemia por coronavirus, los Kids ‘Choice Awards de Nickelodeon se realizaron el sábado por la noche, por primera vez desde casa.

Los Vengadores se reunieron de manera virtual desde la cuarentena para aceptar el premio a la película favorita por “Avengers: Endgame”.

La ceremonia de una hora, que inicialmente estaba programada para el 22 de marzo, se “produjo virtualmente”, y los súper héroes no podían faltar. En el video que circula desde Twitter de Nickelodeon se puede ver a Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson y Jeremy Renner donde agradecen a los jóvenes, mientras que Ruffalo los instó a “mantenerse a salvo, mantenerse fuertes”.

