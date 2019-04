Elenco de Juego de Tronos habla sobre las escenas de muertes que mÃ¡s los han impactado

Elenco de Juego de Tronos habla sobre las escenas de muertes que más los han impactado

Algunas de las principales estrellas del programa, entre ellas Sophie Turner, Maisie Williams y Kristian Nairn hablaron sobre sus escenas de decesos favoritas

Sinembargo.MX

NUEVA YORK (SinEmbargo)._ Juego de tronos ha sorprendido y complacido a los espectadores por la forma en que han matado a sus personajes, desde el asombroso episodio de Boda roja hasta el explosivo incendio forestal verde que eliminó a la mayoría del reparto, que luego llevado a la forma épica en que Tommen Baratheon esencialmente dijo: “Sabes lo que es todo el mundo, superé esto”, y se lanzó desde una ventana alta, matándose a sí mismo.

Algunas de las principales estrellas del programa, entre ellas Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark) y Kristian Nairn (Hodor) hablan sobre sus escenas de muerte favoritas en entrevistas con The Associated Press.

Juego de Tronos estrena su octava y última temporada este domingo 14 en HBO.

¡OH NO, ÉL NO LO HIZO!

Pedro Pascal gesticula mientras camina por la alfombra roja en el estreno final de la temporada de Juego de tronos de HBO.

En defensa de Tyrion Lannister, Oberyn Martell lucha contra el gigante conocido como Ser Gregor Clegane y casi lo mata, pero Martell (Pedro Pascal) demostró ser demasiado arrogante y celebrado demasiado pronto. Clegane luego aplastó el cráneo de Martell y la escena se convirtió en una de las más memorables del espectáculo. Fue tan popular que Pascal dijo que cuando se encuentre con los fanáticos, imitarán cómo Clegane rozó los ojos de su personaje antes de que su cabeza explotara.

– Turner: “El aplastamiento del cráneo – eso fue bastante espectacular”.

– Williams: “Cuando a Oberyn Martell se le aplastó la cabeza... me encantó esa escena. Muy triste, sin embargo, porque extraño a Pedro”.

– Isaac Hempstead Wright (Bran Stark): “Fue tan, tan impactante. No solo en términos de brutalidad, sino porque no lo vi venir. No había leído el guión del episodio. Fue uno de esos clásicos Juego de tronos donde crees que el perdedor está ganando. Oh, no, no, no. Tiene su cabeza aplastada “.

– Eugene Simon (Lancel Lannister): “Justo cuando las cosas están a punto de dar un giro, de repente te hacen pedazos y eres un goner. Es simplemente increíble. Yo no lo podía creer. Me quedé completamente en shock. Sucedió tan rápido también. Su cráneo simplemente se aplasta y ya está “.

LA CABEZA DE NED, LA MUERTE DE NED

Sean Bean interpretando a Eddard Stark en Juego de Tronos.

Juego de tronos demostró que ningún personaje estaba a salvo de ser asesinado cuando Ned Stark, interpretado por Sean Bean, murió en la primera temporada cuando su cabeza fue cortada, orquestada por Joffrey Baratheon.

– Turner: “Sean fue increíble porque fue tan impactante, porque nadie sabía que iban a matar a los personajes principales”.

– Conleth Hill (Varys): “Incluso mientras estábamos filmando seguí pensando: ‘Oh, alguien lo salvará'”.

TORTURA DEL INODORO

Tyrion Lannister, retratado por Charles Dance, aparece en una escena de la cuarta temporada.

¿Una de las formas más incómodas de morir? En el baño. Golpeado con tres flechas. Por tu propio hijo. Eso es lo que le sucedió a Tywin Lannister (Charles Dance) cuando Tyrion Lannister se volvió loco y salvaje sobre su padre.

– Gwendoline Christie (Brienne de Tarth): “Charles Dance en el inodoro, gracias”.

SOSTÉN LA PUERTA

Kristian Nairn retratando a Hodor en una escena de Juego de tronos.

Hodor se convirtió en un favorito de los fanáticos de Thrones, y su muerte fue conmovedora y memorable: como Hodor, interpretado por Nairn, intenta mantener la puerta para que Meera tenga tiempo de escapar con Bran Stark, quien está inconsciente, sacrifica su vida y los secuaces de los Caminantes Blancos lo destrozan.

– Nairn: “Definitivamente lloré la primera vez que lo vi. Es muy diferente verlo de vuelta que hacerlo en ese momento. Sí, todavía tengo lágrimas cuando lo veo a veces. Vi las reacciones de muchas personas a la muerte de Hodor. Eso realmente me conmovió”.

– Hill: “Yo tampoco lo vi venir. Yo estaba como, ‘¿Qué?'”

– Kerry Ingram (Shireen Baratheon): “El que más me ha golpeado es probablemente la muerte de Hodor. Cuando eso sucedió, me sorprendió mucho porque no sabía lo que iba a pasar. La actuación, la forma en que se presentó fue simplemente increíble. Es una increíble pieza de televisión. Es desgarrador, pero increíble”.

¿QUIÉN SOLTÓ LOS PERROS? GUAU, GUAU

Iwan Rheon fue Ramsay Bolton en GOT.

Ramsey Bolton, interpretado por Iwan Rheon, se divirtió mucho cuando torturó brutalmente a Theon Greyjoy y Sansa Stark, y mató a su propio padre y su madrastra embarazada. Así que solo fue apropiado que se devolviera el favor cuando el perro que babeaba de Ramsay –que no había comido durante un tiempo– fue liberado de su amo.

– Pilou Asbaek (Euron Greyjoy): “Me gusta la forma en que murió Ramsay. Fue comido por sus propios perros. Esa es una muerte muy escandinava. Me gusta eso … porque es brutal. Y es poético”.

HIEDRA VENENOSA

Jack Gleeson interpretó a Joffrey Baratheon.

Cuando eres Olenna Tyrell y no apruebas al marido de tu nieta, lo envenenarás el día de su boda. Eso es lo que le sucedió al ex rey Joffrey Baratheon, quien murió frente a familiares, amigos y enemigos después de beber veneno.

– Iain Glen (Ser Jorah Mormont): “Esos ojos, ya sabes, la estrangulación, el enrojecimiento... Pensé que era solo una muerte brillante y fue una sorpresa, como todas las buenas muertes de Tronos; Justo la forma en que se manifestó. Había capturado todo lo que es genial de Tronos, creo”.

ESTÁS DESPEDIDO

Kerry Ingram interpretando a la Princesa Shireen Baratheon.

La escena de la muerte de la princesa Shireen Baratheon, que fue quemada viva como un sacrificio a R’hllor, conocido como el Señor de la Luz, fue difícil de observar. Sus padres aprobaron la muerte, aunque su madre más tarde se arrepintió y trató en vano de salvar a su hija.

– Liam Cunningham (Davos Seaworth): “Mi pequeña niña Shireen. Eso fue desgarrador. Lloré cuando leí eso en mi pequeña habitación en casa, cuando tenía las páginas abiertas. Esperaba que fuera una broma. Es horrible que suceda, pero increíblemente dramático en lo que respecta a la narración”.