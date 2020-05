Eli Manning se estrena en Twitter... y Tom Brady lo trollea

Aunque fueron rivales en el emparrillado, la relación entre Eli Manning y Tom Brady es muy buena, o al menos así lo han dejado ver en las interacciones que han tenido a través de las redes sociales.

En lo que pareció el inicio de su campaña para ingresar próximamente al Salón de la Fama, el ex quarterback de los New York Giants abrió formalmente su cuenta oficial de Twitter.

"Parafraseando a Jimmy Chitwood, 'No sé si hará algún cambio, pero creo que es hora de que empiece a jugar en las redes sociales'", fue el primer tuit de Manning en el que recordó al protagonista de la película 'Hoosiers'.

To paraphrase Jimmy Chitwood, “I don’t know if it’ll make any change, but I figure it’s time for me to start playing social media." pic.twitter.com/Af8IFMOiEQ