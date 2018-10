Elige ComitÃ© Coordinador a Secretario TÃ©cnico del Sistema Estatal y Municipal AnticorrupciÃ³n

Por unanimidad

Elige Comité Coordinador a Secretario Técnico del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción

El Comité Coordinador tenía un plazo de hasta 60 días para elegir al Secretario Técnico del Sistema Local Anticorrupción, sin embargo en menos de una semana, y por unanimidad, eligieron a Lizárraga Valdez

Antonio Olazábal

El Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción eligió por unanimidad a Francisco Javier Lizárraga Valdez como Secretario Técnico del Sistema que buscará atacar la corrupción en Sinaloa.

Hoy por la tarde Francisco Mojica, presidente del Comité de Participación Ciudadana informó por un comunicado que de la terna que estaba integrada por Ruiz Rangel, Jesús Salvador Otáñez Medina y Francisco Javier Lizárraga Valdez, este último fue elegido por unanimidad por el Comité Coordinador.

El órgano colegiado que eligió al licenciado en economía está integrado por el Supremo Tribunal de Justicia Administrativa, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Comité de Participación Ciudadana, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública.

Entre las facultades del Secretario Técnico del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, que ocupará ese puesto por cinco años, está la de designar el presupuesto con el que laborará el Comité de Participación Ciudadana, mismo que por el momento está operando sin recursos públicos.

Currículo

-Licenciado en Economía, Especialidad en Estudios Electorales y Maestría en Estudios Parlamentarios

-Coordinador De Encuestadores, Despacho Soberanes y Asociados

-Coordinador del Patronato del Hospital Civil de Culiacán

-Director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias en el Congreso del Estado de Sinaloa

-Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Rosario, Sinaloa

-Jefe del Departamento de Clasificación, Análisis y Evaluación de la Dirección de Seguimiento y Evaluación en la Secretaria de Planeación y Desarrollo del Gobierno del Estado de Sinaloa

Eligen a alguien señalado como priista

El 11 de septiembre fueron las entrevistas para elegir a tres de los 12 aspirantes para ocupar el puesto de Secretario Técnico del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, ahí a Francisco Javier Lizárraga Valdez, se le acusó de pertenecer al Partido Revolucionario Intistucional, sin embargo, hoy fue nombrado Secretario Técnico.

Francisco Mojica, presidente del Comité de Participación Ciudadana, organismo que realizó las entrevistas, le cuestionó a Lizárraga Valdez la razón del por qué su afiliación del PRI ante el Instituto Nacional Electoral, a lo que el hoy Secretario Técnico respondió que el partido era un medio para acceder al poder.

“Los partidos políticos son los únicos medios para acceder al poder, los que acceden al poder contratan o te despiden, yo he pasado en mi trayectoria por distintos colores y me he conducido de manera correcta apegada a la legalidad, y en cuanto a militancia en realidad, como lo marca la convocatoria”, aseveró.

“Desde mi punto de vista cumplo la parte que menciona, en cuanto a una candidatura que nos derrotaron que fue en su momento pero hace muchos años, pero es una cuestión que yo creo que con la parte profesional no está peleada con la política, son derechos muy personales”, detalló.

Cuando el Comité de Participación Ciudadana informó sobre la terna final que el Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupcón tendría que elegir para el puesto de Secretario Técnico, Norma Sánchez, una de las integrantes del CPC, declinó participar en la elección, ya que dos de los tres estaban afiliados al PRI. Lizárraga Valdez era uno de ellos.

Cabe destacar que el presidente del CPC explicó que permitió la participación de Lizárraga Valdez, ya que el entonces aspirante no estaba registrado en el PRI, sólo ante el INE, y que además no había participado en puestos de elección pública desde hace más de cuatro años, tal y como lo mencionaba la convocatoria.