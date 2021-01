Primer Encuentro Internacional Mar de Lectura

Elizabeth Estolano Gutiérrez desnuda su alma con sus poemas

La escritora mazatleca presenta ‘Hetairas’ en el Primer Encuentro Internacional Mar de Lectura 2021

Marisela González

Cinco poemas inspirados en la mujer y una serie de fotografías que muestran la naturaleza y el erotismo de las mismas, presentó la autora mazatleca Elizabeth Estolano Gutiérrez en su libro “Hetairas”.

En el foro del Primer Encuentro Internacional Mar de Lectura 2021, organizado por los escritores José Manuel Baltazar Padrón y Karina Castillo, vía streaming, la escritora expuso su más reciente publicación en compañía de la fotógrafa Karla Holler, quien fue la que ilustró su obra literaria.

La expositora habló un poco de su libro, el cual fue inspirado al leer sobre la vida de las cinco chicas protagonistas, al ser personas con una alma libre e inteligentes.

La tarea fue el trasladar a tiempos modernos la poesía erótica, en la que narra cada una de las historias de los personajes, cada uno de caracteres diferentes.

“Mi inspiración nació en la historia de cada una de las chicas, son personas libres, tan interesantes, y a la vez tan inteligentes, que fue fácil narrar esta poesía erótica; cada una tiene sus propias características, algunas tiene su inspiración en los ojos, otras en las piernas, otras más en su silueta”, comentó.

“El trabajo es sí fue multidisciplinario, son muchos detalles conectados, además de las cinco chicas, también está el trabajo de Karla Holler en la fotografía y el diseño de Enrique LX; desde la tela, que fue una sábana que denota la sexualidad, desde ahí tiene importancia cada uno de los objetos que utilizamos para que esto quedará perfecto”, explica.

La escritora resaltó que la intención es que el lector perciba lo delicada y femenina, pero a la vez lo fuerte que puede ser una mujer.

“Me inspiran mucho las historias ajenas, desde pequeña escribo, me consideró una escritora erótica, porque me gusta resaltar lo sutil y la sensaciones del cuerpo…mis escritos siempre están enfocados al cuerpo femenino, pocas veces me inspiro en uno masculino, es lo que más me gusta, escribir, lo disfrutó, aunque también he escrito cuentos infantiles y otras obras”, dijo.

Sofía, Iris, Mariana, Malu y Sasha son los personajes principales de la obra. Su historia está contada a través de la poesía con gran sutileza y delicadeza por la escritora.