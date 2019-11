CARNAVAL 2020

Ellas buscan una corona del Carnaval de Mazatlán

Con la ilusión de ser parte Carnaval de Mazatlán 2020 Somos América. Pasión, alegría y esperanza”, 12 bellas mazatlecas se han embarcado en la aventura más emocionante de sus vidas, hasta el momento

Héctor Guardado

Mazatlán._La magia y tradición del Carnaval de Mazatlán ha atraído a 12 bellas mazatlecas que buscan coronarse como soberana máxima de la fiesta porteña, que para 2020 será del 20 al 25 de febrero, bajo el título “Somos América. Pasión, alegría y esperanza”.

La noche de elección de reinas aún parece lejana, será el 1 de febrero del próximo año, pero cada una de las aspirantes a Reina del Carnaval y Reina de Juegos Florales se prepara para llegar a la fecha con la mejor versión de sí misma y tener el voto del jurado calificador.

A partir de hoy, se conocerá un poco de la vida de estas chicas y qué las motiva a buscar ser parte del libro de la historia porteña, que se escribe con confeti y serpentinas.

Hoy toca el turno a Brianda Lizárraga, Magdalena Barraza y Libia Gavica.

Brianda Lizárraga

Quiere ser embajadora de Mazatlán ante el mundo

Noroeste/Redacción

Brianda Ayreth Lizárraga Osuna es portadora de una belleza y simpatía propias de la mujer sinaloense. Inteligente, honesta y amable, es una joven de 23 años que siempre se ha sentido muy orgullosa de sus raíces y las tradiciones de su tierra, por lo cual ahora busca que su nombre quede escrito con letras de oro en uno de los libros más preciados para los mazatlecos: el del Carnaval Internacional.

Formada académicamente como licenciada en Mercadotecnia, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara, la hija mayor del reconocido músico Sergio Lizárraga y Ana Judith Osuna, siente una gran atracción por ser parte de la máxima fiesta del puerto.

“Ser Reina del Carnaval es lo más bonito, lo más grande y el mayor privilegio que puede tener una mujer mazatleca. Soy una mujer segura, una mujer preparada, una mujer con muchos sueños y creo que sería una gran embajadora de Mazatlán siendo su reina”, expresa con confianza.

Dentro de su preparación para lograr este objetivo, Brianda está tomando clases de dicción, estudiando la historia de Mazatlán, aprendiendo sobre cultura general, tomando clases de modelaje y dominio escénico, pues si bien en su familia no hay antecedentes de reinas y ella misma no ha participado antes en contiendas de belleza, ahora le ha tomado mucho entusiasmo e igual su familia.

“Mi papá, al principio no quería que entrara a esto (el concurso), pero al ver cómo he ido desarrollando mi candidatura se entusiasmó mucho, habló conmigo y me recordó que son sólo dos coronas, que somos 12 niñas y hay 10 que no van a obtener una, así que su consejo fue ‘disfruta cada momento y da tu mejor esfuerzo’. Mi papá me ha enseñado que solo a base de trabajo duro y de mucho esfuerzo los sueños se pueden realizar”, expresó emocionada.

La celebración del carnaval es para la familia Lizárraga Osuna todo un acontecimiento, si bien su jefe no siempre puede estar con ellos por motivos de trabajo, el resto participa de las diferentes actividades, sabiendo que es la fiesta de todos los mazatlecos y que es la oportunidad para la convivencia y la diversión, asistir a conciertos de artistas y reencontrase con amigos.

“Un recuerdo muy bonito que tengo del Carnaval fue ver a mi papá que venía caminando, delante del carruaje de la Reina, él con su banda, todos tocando Los Papaquis y eso me emocionó mucho. Ese día entendí la importancia que tiene su trabajo y que el Carnaval era lo máximo”, compartió la joven que encabeza la porra naranja.

Ahora, con la mira puesta en la corona del Carnaval 2020, Brianda reconoce que no se arrepiente de haber tenido el valor para participar en la contienda, ya que el aprendizaje obtenido en este lapso ha sido valioso y su ilusión es ser una reina alegre, altruista y digna del amor del pueblo.

Brianda Ayreth Lizárraga Osuna

Edad: 23 años

Ocupación: Licenciada en Mercadotecnia por el Tec de Monterrey

Color de su Porra: Naranja

Padres: Sergio Lizárraga y Ana Judith Osuna

Hermano: Sergio.

Pasatiempo: Cantar, nadar y compartir en familia.

Magdalena Barraza

Desea enorgullecer a su familia

Héctor Guardado

Magdalena quiso participar en la contienda por las coronas del Carnaval 2019 junto con su hermana gemela, Elizabeth, pero el comité organizador no lo consideró correcto y solo seleccionó a una, quien ahora es Princesa Real, por lo que su familia la impulsó para que este año participara y luchara por un sueño: ser Reina del Carnaval.

“Mi familia fue el principal elemento que me motivó para que participara como candidata este año, ya el año pasado me quedé con el gusanito de vivir esta experiencia plenamente. Yo, como la mayoría de las niñas mazatlecas, crecí admirando la belleza de las carrozas y de los atuendos de las Reinas, cuando iba a los desfiles me emocionaba mucho y ahora me decidí ser parte del Carnaval 2020”.

Reveló que para su formación integral como candidata está leyendo la novela El esclavo, de Francisco del Ángel, una historia que fomenta valores como la responsabilidad, la honestidad, la confianza y la comunicación.

“Me estoy preparando en dicción, oratoria, el maestro Édgar Navarro me está preparando en pasarela. Dedico tres horas al día a esto. Las candidatas tenemos poco tiempo porque nuestra agenda está cargada de actividades, pero es muy necesario darse tiempo para prepararnos para el momento determinante”, reconoce.

Como buena mazatleca, en su familia siempre asisten al desfile en el Malecón, por lo que le parece muy emocionante tener ahora la oportunidad de participar, lo cual llenaría de mucho orgullo a su familia, que es totalmente carnavalera.

“Una de las cualidades con las que me identifico es la humildad, es una aspiración, soy tesonera, casi todo lo que me propongo lo logro. Ser Reina del Carnaval es una gran responsabilidad porque es una fiesta que tiene 122 años. Me gustaría que me recordaran por mis intereses intelectuales y por mis valores de honestidad y sencillez”.

Magdalena tiene experiencia como modelo, ha sido parte de las pasarelas de Novias, El Evento y desfiles de modas con fines altruistas junto con su gemela, así que los escenarios no le son algo ajeno, no obstante, saber que la noche del 1 de febrero tendrá que dar lo mejor de sí, le causa una gran emoción y un entusiasmo, que marcarán un antes y un después en su historia personal.

María Magdalena Barraza Díaz

Edad: 23 años

Ocupación: Estudiante de universidad

Color de su Porra: Roja

Padres: Herlinda Díaz y Sergio Barraza

Hermanos: Elizabeth, Herlinda y Sergio

Pasatiempo: Convivir con amigos y familia, deporte, cocinar y modelar.

Libia Gavica

Una apasionada del Carnaval

Noroeste/Redacción

Descendiente de una de las dinastías de reinas más amadas por los mazatlecos, Libia Zulema Gavica Farriols vive un momento muy especial en su historia personal, en que las emociones se entrelazan y le dan la fortaleza para buscar que su nombre también sea parte de la historia del Carnaval Internacional de Mazatlán.

“Tengo muchos motivos para querer ser Reina del Carnaval, pero la principal es la pasión por nuestra fiesta. Desde chiquita he vivido el Carnaval, sé lo hermoso que es, sé de su importancia para todos los mazatlecos y en mi propia familia. Me siento muy orgullosa de pertenecer a la familia de la que vengo y sé que eso no me da más ventaja sobre las demás candidatas, al contrario, es una mayor exigencia para mí”, revela.

Nieta de Libia Zulema López Montemayor (qepd), Reina del Carnaval de 1970 y primera sinaloense en ostentar el título de Señorita México; también es hija de Libia Zulema Farriols López, Reina de los Juegos Florales de 1990; es sobrina de Pamela Farriols, Reina del Carnaval 2000, y también prima de Daniela Tostado, Reina del Carnaval 2016, Libia no tiene fácil conquistar el título que otras 11 jóvenes mazatlecas están buscando con ahínco.

La estudiante de cosmetología reconoce que nada está definido aún, que está muy consciente de que ser parte de una familia de reinas no le da la corona en automático, sino que al igual que sus 12 compañeras, tiene que esforzarse y dar lo mejor de sí en la Noche de Reinas.

“Estoy aquí, buscando una corona por mis propios méritos, es algo que siempre he querido vivir desde que recuerdo. Deseo que los mazatlecos también me quieran como quieren a mi abuelita y a mi mamá, que me reconozcan como una reina alegre, que vive y disfruta, como ellos, la alegría del Carnaval y se siente orgullosa de sus tradiciones. Me he preparado mucho y me estoy preparando actualmente para lograr esta meta”, señala.

El reciente fallecimiento de su abuela materna le hace vivir constantemente momentos muy emotivos, ya que en el desarrollo de la campaña se encuentra con personas que conocieron y quisieron mucho a la señora Libia Zulema López, además que en el Carnaval 2020 serán celebrados los 50 años de su reinado.

“Estamos viviendo momentos muy emotivos, recordando a mi abuelita, más porque es su homenaje el próximo año y eso le da más emoción a esto. De hecho, cuando ocurrió su fallecimiento, ella ya me estaba preparando para ser candidata, siempre me vio aquí aunque por un lado afirmaba: ‘me va a dar un infarto verte ganar, ya no aguanto otra’, pero a la vez sabía que me iba a meter sí o sí; fueron cinco años de insistencia a mi mamá, hasta que me decidí”, añade.

Enamorada de Mazatlán, de su historia y fiel participante de los eventos del Carnaval, Libia comparte que cada año, ir a la Machado, asistir a los desfiles, estar en todas y cada una de las coronaciones y los conciertos de los artistas, los conozca o no, es la agenda obligada para toda la familia Farriols.

En su mente, está el interés por ser una reina que sea amada por quien es y lo que hizo durante su reinado, que la conozcan más allá de su apellido, que si bien es cierto que existen muchos mitos y mitotes carnavaleros, en cada Reina hay una mujer con ilusiones y metas, que ama a Mazatlán y sueña con verlo mejor.

Libia Zulema Gavica Farriols

Edad: 21 años

Ocupación: Estudiante de universidad

Color de su Porra: Verde esmeralda

Padres: Libia Zulema Farriols López y Jorge Alfredo Gavica Luna

Hermanos: Jorge Hernán e Ivanna.

Pasatiempo: Dibujar, ir al cine, ir a la playa, pasear a sus perritas “Maia” y “Fiona”, pasar tiempo con su familia.