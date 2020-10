Ellas, el documental que da voz a víctimas de abuso sexual infantil, llega a Ambulante en línea y gratis

El cortometraje documental Ellas aborda el abuso sexual durante la infancia, un tema que se ve a diario en las noticias, pero que sigue siendo invisibilizado hasta por las mismas familias para proteger al agresor

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Ambulante sigue reinventándose, ahora de octubre a diciembre estará presentado en línea y de forma totalmente gratuita documentales por tiempo limitado. Uno de ellos es el cortometraje Ellas, codirigido por Angélica Itzel Cano y Guillermo Gael Estrada, que da voz a víctimas que sufrieron abuso sexual durante su infancia.

Ellas nos presenta a dos mujeres que sin decir en un inicio abiertamente qué les sucedió, ahondan sobre sus sentimientos y cómo ha percutido a lo largo de su vida haber sido víctimas de “eso” que aún no pronuncian. Gran parte del cortometraje está destinado para que ellas se expresen libremente y el espectador pueda conocerlas mejor antes de saber qué les ha sucedido.

“Una de las cosas que nosotros queríamos desarrollar era primero conocerlas , conocer quiénes son como personas, quiénes son como seres humanos, con sus miedos, sus metas, esta parte más personal que cada una tiene para mostrar y compartir. Después queríamos que la gente viera que hay algo común entre ellas pero todavía no sabemos qué es, pero algo las une, y éste ‘algo’ son varias cosas, una es que ambas sufrieron por violencia sexual en la infancia y otra es que ambas buscaron en este ritual sanar y dar algo a la otra para liberarse de este carga”, comenta en entrevista con SinEmbargo, Angélica Itzel Cano.

“Quisimos que primero las conocieran, que primero sepan que puede ser cualquier chica: una amiga, hermana, hija, la prima. Queríamos enfocarlo un poco de esta manera y también crear empatía con nuestras dos chicas. Todas tenemos miedos, tenemos preocupaciones, pero ya cuando profundizamos de dónde viene y porqué somos así, o porque nos pasan las cosas es cuando dices ‘igual la chica que está a mi lado le pasó y yo la he juzgado sin saber’. Entonces va un poco por ahí”, agrega.

La cámara pone en foco a Yaz, ella es grabada en un día común en su casa y trabajo. Desde la pantalla se pueden ver los gestos de un rostro que ha cargado con años con un episodio que la ha marcado. Abre su intimidad para ser compartida a más personas. En contraste también está Ela, una mujer que prefiere que no sea revelada su identidad, pero que sus palabras son igual de fuertes y dan cabida a ponerle el rostro de cualquier otra persona que pudo haber pasado por el abuso.

Yaz y Ela realizan un ritual que les permita seguir desarrollando su sanación. Ambas, sin conocerse antes, se encuentran para abrazarse y compartir su historia.

Angélica respetó el deseo de cada una al realizar el documental. Afirma que la consigna siempre fue la de anteponer su seguridad emocional antes de cualquier otra cosa.

Psicóloga y activista por los derechos humanos, Cano habló sobre los motivos que la impulsaron a realizar el documental. Contó que con su trabajo en asociaciones en el estado de Hidalgo pudo estar cerca de víctimas de abuso, eso aunado de los relatos de amigas cercanas a ella, le hicieron darse cuenta y alertarse de que el problema es más común de lo que se habla. Hacer Ellas fue una forma de hacer catarsis, pero también de prevenir y hacer conciencia del tema.

Este abuso no es nuevo para nadie, basta abrir un periódico o un portal de noticias para encontrase con una nota sobre abuso sexual infantil, muchas de perpetrado por algún familiar.

“Desafortunadamente pasa mucho esto. De por sí el abuso sexual es un tema que se sigue invisibilizando, y cuando es parte de la familia se invisibilidad aún más, por este miedo de decir fue mi primo, fue mi tío, fue mi abuelo. Como que toda esta carga social de que la familia te cuida y tiene que ser sagrada, pues lo invisibiliza aún más”.

Ellas está disponible en la página de Ambulante (ambulante.org) de forma gratuita desde el 1 de octubre y estará así hasta el próximo domingo 18. La idea es que llegue al mayor público posible para que se motive a la prevención.

“Queremos lograr con esta película que nosotros como adultos reflexionemos sobre aquellas herramientas que tenemos para el cuidado de las infancias y si realmente les estamos dando herramientas de autocuidado o solamente les estamos diciendo que hagan las cosas porque las tienen que hacer porque así es y porque no hay más”.

Más que ofrecer datos duros, Ellas se concentra en puntualizar las historias para generar más impacto en las personas.

“Desafortunadamente hay muchos casos, creo que de pronto las cifras se pueden quedar en el olvido y ya cuando conoces historias quizá pueda tener un poco de más impacto que los números. Ambas cosas son muy importantes, pero buscamos maneras de llegar a las personas que han pasado por una experiencia así, y para quienes no han pasado una experiencia así también para crecer la empatía. Yo esperaría que después de dos años este documental no tuviera vigencia o ya no pasaran estas cosas, pero desafortunadamente la violencia en México está cada vez peor”.

Ambulante en Casa se extiende hasta diciembre con dos documentales cada tres semanas. Carta al campo (Karla Hernández) y Ellas son las que arrancan la temporada del festival. La plataforma permitirá que personas de todo de todo México puedan acceder al contenido de forma libre.

“Es muy emocionante saber que puede tener mucho alcance y me llena muchísimo de emoción. Ahora también está la responsabilidad de qué más vamos a hacer. No queremos que se quede en el ‘qué bonito o qué feo y ya’, queremos incidir de alguna manera en políticas públicas, en la sensibilización hacia estas personas que son primer contacto cuando vas a hacer alguna denuncia, o causar algún tipo de impacto en las leyes. Aunque quizá va a ser una batalla muy grande, y quizá con esta película no lo vamos a lograr únicamente. Tenemos que unir fuerza con muchísimas más personas, también estamos trabajando en el desarrollo de nuestra página web para quien quiera nos pueda contactar. Queremos subir un directorio de asociaciones por estado para que cada chica pueda localizar dónde puede acudir en caso de que esté pasando algo así. Me emociona definitivamente que el documental esté en Ambulante y que muchas personas lo puedan ver, pero creo que también tenemos una responsabilidad con las chicas que necesiten apoyo”.

Angélica Itzel Cano invita a las personas a entrar de igual de forma a la página de Facebook “Ellas Documental”, que administra, para ser asesoradas o bien si buscan alguna otra proyección en específico.