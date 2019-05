Ellen DeGeneres confiesa que su padrastro abusÃ³ de ella

Ellen DeGeneres ha hecho lo que nunca antes se había atrevido a hacer. La presentadora se ha sincerado y ha confesado los abusos sexuales que sufrió por parte de su padrastro cuando era una adolescente.

La confesión la ha hecho con David Letterman, en el programa de Netflix 'My Next Guest Needs No Introduction', difundió el diario La Opinión de Murcia.

En dicha entrevista, DeGeneres explica cómo cuando tenía 15 años su padrastro abusó de ella. Los hechos ocurrieron cuando su madre enfermó de cáncer de mama. Con la excusa de tener que palpar los pechos de la joven Ellen para comprobar si tenía bultos, el hombre aprovechaba para manosear a la hoy reconocida presentadora.

"Todo empezó cuando mi madre estaba fuera y mi padrastro me aseguró que tenía que palpar mis pechos para comprobar si tenía bultos como los de mi madre, que estaba enferma. Necesitaba tocármelos una vez y otra vez y luego más".

