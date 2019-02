El actor de la serie Empire, Jussie Smollett sufrió esta semana un horrible ataque homófobo y racista en el que fue golpeado, rociado con lejía y casi ahogado con una soga. Tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

La noticia llegó al programa de Stephen Colbert, The Late Show, donde la invitada Ellen Page, famosa activista por los derechos LGTBI, ha afirmado estar harta de que ocurran este tipo de situaciones.

Durante su discurso en el programa se echó a llorar ante el ataque a su compañero de profesión y no dudó en culpar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al vicepresidente, Mike Pence, del repunte de incidentes provocados por sus políticas contra el colectivo.

"Conecta los puntos. Esto es lo que pasa. Si tú estás en una posición de poder y odias a las personas y quieres causarles sufrimiento, y pasas tu carrera tratando de causar sufrimiento... ¿qué crees que va a pasar? Niños van a ser abusados, y van a acabar suicidándose. Personas van a ser apaleadas en las calles" comentó la actriz, durante el programa.

