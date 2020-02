Ellos fueron mejor que nosotros en un swing: Benjamín Gil

El mánager de Tomateros se siente orgulloso del trabajo de los suyos y reconoce el esfuerzo del rival

Noroeste / Redacción

SAN JUAN, Puerto Rico._ Los Tomateros de Culiacán (México) fueron líderes de casi todas las categorías ofensivas en la ronda regular de la 62 Serie del Caribe, lo cual incluyó un total de 21 carreras anotadas en sus cuatro victorias consecutivas de domingo a miércoles.

El jueves en su semifinal contra los Cardenales de Lara (Venezuela), los “culichis” le dieron nueve hits y en sentido general, hicieron un contacto más que aceptable. Sin embargo, conectaron un solo extrabase, estuvieron de 7-0 con corredores en posición de anotar y dejaron a nueve hombres en circulación. Al final fueron blanqueados por un pitcheo venezolano encabezado por el zurdo Logan Darnell y eliminados del torneo, cayendo por 1-0.

“Desafortunadamente, cuando tuvimos oportunidades, los batazos salieron de frente”, expresó el mánager de los Tomateros, Benjamín Gil, quien desde el 2015 ha traído a los “guindas” a tres Series del Caribe, sin conquistar la corona aún. “A veces no caen cuando más los necesitas. No dimos los hits oportunos. No hay otra forma de decirlo”.

Del lado mexicano, se desperdició una excelente apertura del también zurdo Zack Dodson, quien permitió una sola vuelta en 6.0 episodios. El único daño que se le hizo fue una base por bolas negociada por Gorkys Hernández, un rodado de Juan Apocada para avanzar al corredor a segunda y un doble por reglas de Welington Dotel para empujar la única carrera del partido. El único otro imparable de los Cardenales fue un infield hit de Alexi Amarista.

“Fue un tremendo juego de parte de ambos equipos”, comentó Gil. “A veces, el beisbol es así. Ellos fueron mejor que nosotros en un swing”.

La última semana fue bien movida para los Tomateros. Luego de ganar en un máximo de siete juegos la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico ante los Venados de Mazatlán en Culiacán el 30 de enero, tuvieron que armar su equipo para el Clásico Caribeño, llegar a Puerto Rico y jugar su primer compromiso del torneo en menos de 48 horas.

Después de caer por la mínima ante los Toros del Este (República Dominicana) en su primer choque en San Juan el sábado, los Tomateros entraron en ritmo y ganaron cuatro al hilo hasta que fueron eliminados el jueves.

“Estoy increíblemente orgulloso de cada uno de los jugadores”, dijo Gil. “Ellos nos dieron la oportunidad de ganar el campeonato. Me voy contento de cómo jugaron. Peleamos hasta el último instante. Creo que representamos muy bien a México”.

Benjamín Gil, timonel del conjunto mexicano, dijo estar satisfecho con el trabajo que brindó su equipo en el terreno de juego, considerando que en esta ocasión, la fortuna no estuvo de su lado.

“Me quedo satisfecho y a gusto, orgullos de todos nuestros jugadores, de nuestro staff, creo que se podrías pensar que hasta el momento todavía somos, quizá, el mejor equipo, sinceramente, no es menospreciar a Venezuela, los felicito, tuvieron un tremendo juego, pero a la vez, creo que bateamos mejor que ellos, y pitchamos mejor que ellos.

“El beisbol es así, por eso es el Rey de los Deportes, porque a veces puedes tener un excelente juego y sales perdiendo”, expresó Gil.