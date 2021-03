Ellos son los ganadores de Los Globos de Oro

La ceremonia de premiación fue virtual, dos meses después de lo acostumbrado

Nelly Sánchez

La temporada de premios de Hollywood arrancó esta noche de domingo con la premiación de los Globos de Oro, que en su edición número 78, completamente virtual, tuvo como presentadoras a Amy Poehler, en el hotel Beverly Hilton, acompañada de Tina Fey desde el Rainbow Room de Nueva York.

Estos son los ganadores:

Mejor Serie de Drama: The Crown.

Mejor actriz en una serie dramática: Emma Corrin por The Crown.

Mejor Actriz en una Serie de TV - Musical o Comedia, Catherine O'Hara.

Mejor interpretación de una actriz en miniserie, serie de antología o película para televisión: Anya Taylor-Joy por The Queen's Gambit.

Mejor serie limitada de televisión, serie de antología o película cinematográfica hecha para televisión: Gambito de Dama

Mejor actuación de una actriz en película de drama: Andra Day por Estados Unidos contra Billie Holiday.

Mejor Película en Lengua Extranjera: Minari

Mejor actuación de un actor en una serie de televisión - Drama: Josh O’Connor por The Crown.

Mejor actuación de una actriz en una película - Musical o comedia: Rosamund Pike por I care a lot.

Mejor serie de televisión: Schitt’s Creek.

Mejor actor de serie de televisión musical o comedia: Jason Sudeikis por Ted Lasso.

Mejor banda sonora: Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste por Soul.

Mejor Canción Original - Película: Diane Warren, Laura Pausini y Niccolò Agliardi por Io Sì.

Premio Carol Burnett: Norman Lear.

Mejor guión de película: Aaron Sorkin.

Mejor actuación de un actor en una miniserie, serie de antología o película para televisión: Mark Ruffalo.

Mejor Película Animada: Soul.

Mejor actuación en una serie de televisión - Musical o comedia: Catherine O’Hara.

Mejor actor de reparto en televisión: John Boyega.

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya

Mejor actuación de una actriz en un papel secundario de televisión: Gillian Anderson por The Crown.

Mejor interpretación de una actriz en un papel secundario en cualquier película: Jodie Foster.

Mejor actuación de actor en película - Drama: Chadwick Boseman, quien en agosto del 2020 perdió la batalla contra el Cáncer.

Mejor director: Chloé Zhao por la película -Nomadland

Mejor película - musical o comedia: Borat subsequent moviefilm

Mejor actuación de un actor en una película - Musical o comedia : Sacha Baron Cohen por Borat

Mejor película de drama: Nomadland.

