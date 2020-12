Ellos son los precandidatos de Morena a la Gubernatura de Sinaloa

Son siete los aspirantes a la candidatura por Morena, quienes tendrán que esperar a que el Comité de Elecciones del partido dé su fallo

Belem Angulo

Los Senadores Rubén Rocha Moya e Imelda Castro Castro; los Presidentes municipales de Mazatlán y Culiacán, Luis Guillermo Benítez Torres y Jesús Estrada Ferreiro; la Diputada federal Yadira Santiago Marcos; el ex Secretario de Gobierno de la pasada administración estatal Gerardo Vargas Landeros; y la Magistrada Lucila Ayala de Moreschi, son algunos de los perfiles que se registraron ante el Movimiento Regeneración Nacional como precandidatos a la Gubernatura de Sinaloa.

Ahora los aspirantes a la candidatura deberán esperar el fallo del Comité de Elecciones del partido quienes seleccionarán máximo a cuatro precandidatos, para después someter sus perfiles en una encuesta entre sinaloenses.

La decisión final la dará a conocer Morena antes del próximo mes de febrero.

LA REUNIÓN

El pasado 2 de diciembre, el Dirigente Nacional de Morena Mario Delgado Carrillo, invitó a un grupo de aspirantes a gobernar el Estado para una reunión en la que se trataron temas relevantes al futuro del partido en las próximas elecciones de 2021.

En el encuentro estuvieron Benítez Torres, Estrada Ferreiro, Rocha Moya, Imelda Castro y Santiago Marcos.

VARGAS LANDEROS

Gerardo Vargas Landeros, ex funcionario del Gobierno de Mario López Valdez, se presentó en la sede de Morena nacional buscando convertirse en el candidato del partido. Se dijo motivado y seguro debido al apoyo de los sinaloenses.

"Me siento muy motivado, muy honrado, muy comprometido de poder participar en este registro para aspirar a la silla más importante políticamente hablando del Estado de Sinaloa", dijo "Me siento muy firme".

De acuerdo a transmisiones en vivo de los asistentes al registro, que fueron publicadas en redes sociales, el ex Secretario fue el primer aspirante sinaloense en llegar al lugar.

"Una confianza total que me han dado la mayoría de los sinaloenses para que sea su representante en 2021 a la Gubernatura por Morena" señaló.

Al ser cuestionado sobre la reunión que celebró el dirigente nacional de Morena con políticos sinaloenses, misma a la que no fue convocado, Vargas Landeros dijo que esto no representaba una ventaja sobre su perfil.

"En Morena la democracia es lo más importante", comentó.

ROCHA MOYA

El Senador Rubén Rocha Moya concretó su registro momentos después de iniciada la jornada del proceso.

"Estamos cercanos", mencionó el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa a medios de comunicación nacionales que se encontraban en el lugar.

"Yo me voy a someter a la encuesta, tengo confianza pero me voy a atener lo que la encuesta diga", dijo "Yo me siento bien pero finalmente es mi apreciación", admitió.

En cuanto a la reunión que sostuvo con Delgado Carrillo y sus compañeros de partido el pasado miércoles, negó que esta alianza represente una ventaja dentro del proceso.

"No hay ventaja. Nada es fácil. No se sabe hasta que se ven los votos. Cómo en el beisbol: hasta que cae el out 27", comentó.

IMELDA CASTRO

Previo a su registro, la Senadora Imelda Castro Castro argumentó que el Estado debe ser gobernado por una mujer, y que ella buscará ser la primera Gobernadora de la entidad.

"Por supuesto que Sinaloa ya debe ser gobernado por una mujer", mencionó "(Tengo) Todos los requisitos cubiertos, una hoja de vida limpia, una trayectoria honesta y transparente. Estoy muy contenta, muy segura de lo que represento para Sinaloa".

Castro Castro confía en el proceso interno del partido y en la transparencia para elegir a un candidato o candidata que represente a Morena en las urnas sinaloenses.

"Yo sí confío, creo que la dirección nacional encabezada por Mario Delgado y por Citlali Hernández pues es una dirección confiable totalmente", dijo. "Yo creo que se acabó el partido de Estado en este País".

Agregó que la Dirigencia de Morena Nacional se ocupará de cumplir con la paridad de género en lo que respecta a sus candidatos en el País para 2021.

"La dirigencia de nuestro compañero Mario delgado, ha dicho que Morena va a cumplir con la paridad de género", dijo.

ESTRADA FERREIRO

El Presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, también fue uno de los aspirantes que concretó su registro como precandidato ante Morena Nacional.

Este viernes, en el evento del Segundo Informe de Labores, al ser cuestionado sobre su seguridad y confianza para ser candidato a Gobernador el Mandatario municipal bromeó y se limitó a no responder la pregunta directa.

- ¿(Al registro) Va seguro, Alcalde?

Sí, en el avión.

Tras la insistencia de los medios de comunicación declaró que no tiene motivos para sentirse preocupado sobre sus aspiraciones para ser Gobernador de Sinaloa.

"No tengo nada de qué preocuparme, de lo que puedan hablar mal de mí, porque no hay nada malo", dijo, "si me quieren hacer memes, que los hagan bien. Ya me hicieron famoso con eso".

BENITEZ TORRES

A través de redes sociales el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, compartió el documento que acredita su registro ante la Comisión Nacional de Elecciones del partido, con lugar en la Ciudad de México.

"Les comparto la entrega de mis documentos para mi registro como precandidato a la Gubernatura de Sinaloa por Morena. Vamos a seguir trabajando para transformar Mazatlán y todo el Estado", publicó vía Facebook.

La Diputada federal Merary Villegas Sánchez, señaló a Benítez Torres como uno de los perfiles idóneos para representar al partido en las próximas elecciones de 2021.

"Creo que de los 5 compañeros que asistieron a la reunión con el compañero Mario Delgado, creo que 3 de ellos son los que traen más posibilidades de ser. Me refiero al Alcalde de Mazatlán, la Senadora Imelda Castro y el Senador Rocha Moya, creo que está entre ellos", mencionó la Legisladora.

SANTIAGO MARCOS

La Diputada Federal, Yadira Santiago Marcos, aspira a la Gubernatura de Sinaloa por el Movimiento Regeneración Nacional.

“Un saludo a todos los ciudadanos de Sinaloa, me encuentro aquí en el Comité Ejecutivo Nacional de morena muy emocionada muy contenta, porque estoy haciendo mi registro oficial como aspirante a la gubernatura de Sinaloa”, publicó a través de redes sociales, adjuntando su registro oficial como precandidata.

“Les pedimos su apoyo, van a estar visitándolos, preguntándoles quienes consideran que es la mejor opción y espero contar con su apoyo”, agregó refiriéndose a la encuesta.

LUCILA AYALA

La Magistrada Lucila Ayala de Moreschi levantó la mano para ser una de las contendientes a la candidatura.

"Informo a todos mis Sinaloenses mi pueblo querido, que ya estoy registrada para su Gobernadora!!!(...) Y ya ganamos!!! (Sic)", publicó en su cuenta de Facebook.