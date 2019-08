Ellos tambiÃ©n son desplazados de la sierra; el hijo los amenazÃ³

Inseguridad en los pueblos de Sinaloa

Ellos también son desplazados de la sierra; el hijo los amenazó

María y su esposo huyen de su poblado en la sierra de Concordia porque los amenazaron de muerte; ayer cientos de desplazados por la violencia recibieron Jornada de Apoyo

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ María espera en una silla el final de una larga fila. No se quiere cansar ni que le piquen las hormigas, dice, y mejor espera sentada. Confía en que tarde que temprano alcanzará una ayuda, pues a fin de cuentas de eso se trata esta Jornada de Apoyo, dedicada a las familias desplazadas de la sierra sinaloense a consecuencia de la inseguridad.

En realidad no se llama María, es un nombre para proteger su identidad, por eso también se le cuida el rostro en las fotografías.

Ella vivía con su esposo e hijos en una comunidad en lo alto de la sierra de Concordia. A María no solo la desplazó el narcotráfico, también uno de los hijos, el hijo de su esposo, uno que “andaba mal”.

“Nos amenazó de muerte, nos dijo que nos iba a matar, entonces mejor nos salimos de ahí. El muchacho andaba mal, ya andaba en cosas, y nos salimos todos”, expresa.

Hasta corte de pelo reciben los desplazados.

“Ya desde hace dos años no vamos para allá, me dicen que ya entraron a la casa y me rompieron cosas, pero no hemos ido, ni mi esposo ni yo, ¿y para qué vamos?, allá hay muy poco trabajo”.

¿A qué se dedica la gente en ese poblado?, se le pregunta. Al campo, dice, a la agricultura. Pero también se ven jóvenes que andan en “malos pasos”, que son de ahí mismo, y ellos también desplazan a familias, incluidas las de ellos.

El problema de los desplazados en Sinaloa ha llegado hasta el Congreso del estado y se ha convertido en tema para los tres niveles de Gobierno, sin embargo hasta ahora sigue siendo una realidad. Las comunidades serranas se convierten en “pueblos fantasmas”.

Ayer en la Jornada de Apoyo del Gobierno del Estado, en la Secundaria Bicentenario de Mazatlán, se atendió a cientos de desplazados especialmente de Mazatlán y Concordia. Cortes de cabello, atención médica, lentes gratuitos, actas de nacimientos, becas, revisión médica, asesoría de cobertura a Seguro Popular, entre otros servicios.

María dice que lo que necesita sobretodo es dónde vivir porque se queda con una familiar. ¿Regresar a su casa, en la sierra de Concordia? Esa dejó de ser opción.

El Gobierno del Estado informó que al final se otorgaron 2,887 servicios a 712 personas desplazadas, siendo 1,067 asesorías a Seguro Popular, 933 trámites en el Registro Civil, 781 en la Secretaría de Salud, 80 asesorías en Icatsin y 26 a la Administración de la Beneficiencia Pública.

Diversos trámites, atenciones médicas, cortes de pelo y asesorías, son ofrecidos en la Jornada de Apoyo a los desplazados.