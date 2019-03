Eloy JimÃ©nez firma por seis aÃ±os con Medias Blancas de Chicago

CHICAGO._ Los Medias Blancas de Chicago anunciaron el nuevo contrato de seis temporadas y 43 millones de dólares con el jardinero dominicano Eloy Jiménez, más dos opciones del equipo que podrían extender el pacto hasta el 2026.

Bajo los términos del acuerdo, Jiménez recibirá un bono de 5 millones de dólares más un millón en el 2020, 1.5 millones en el 2020, 3.5 millones en el 2021, 6.5 millones en el 2022, 9.5 millones en el 2023 y 13 millones en el 2024. Los Medias Blancas dispondrán de opciones por 16.5 millones en el 2025 y 18.5 millones en el 2026. De no ser ejercidas algunas de las opciones, Chicago tendrá que pagarle 3 millones a Jiménez.

It's official! The #WhiteSox have agreed to terms on a six-year, $43-million contract with outfielder Eloy Jiménez, plus two club options that could extend the deal through the 2026 season. pic.twitter.com/h4BgKeDOdd