Elton John confiesa por quÃ© llama a Madonna desagradable y grosera

Elton John confiesa por qué llama a Madonna desagradable y grosera

El cantante nunca ha estado de acuerdo en la forma en la que la diva del pop ha tratado a Lady Gaga

Noroeste / Redacción

Las revelaciones de sir Elton John sobre todos los temas parecen no acabar nunca. Y es que además de hablar de su relación con Lady Di o las pesadas bromas que juega la reina Isabel II a sus sobrinos, el cantante británico también dio su muy sincera opinión sobre una de sus contemporáneas: Madonna.

El cantautor tiene dos palabras para describir a la “Reina del pop” : desagradable y grosera, o bueno, así es como la califica en su libro de memorias Me: Elton John, difundió quien.com.

Sobre el tema, el cantante se refiere a la época en la que compararon a Madonna con Lady Gaga, luego de que se dijera que su canción “Born this Way” (lanzada en 2011) es muy parecida a “Express Yourself” (éxito de 1989).

A Madonna no le agradó que la compararan con Gaga y en una entrevista que dio a la cadena ABC se atrevió a afirmar que la joven cantante era inferior a ella (“She’s reductive” fueron sus palabras exactas).

Este comentario no le hizo gracia a Elton John, quien en su libro reconoce que sí, que ambas canciones suenan muy similares. Sin embargo, él no entiende “por qué Madonna tuvo que ser tan desagradable sobre este tema, especialmente cuando afirma ser una abanderada de las mujeres”.

No conforme con este comentario, el legendario músico también escribió:

“Una artista consolidada no debería arremeter contra otra más joven justo cuando está en el comienzo de su carrera”.

La molestia de Elton John para con Madonna es más antigua que el libro. Hace más de siete años el compositor dio una entrevista para la televisión australiana, donde habló del conflicto Madonna-Lady Gaga, donde se atrevió a decir que la “Reina del Pop” era una “stripper de feria”.

Elton John y Madonna se conocen desde hace más de tres décadas.

En su libro de memorias, el cantante reconoce que exageró en su comentario. "Estaba furioso y dije bastantes cosas horribles sobre ella. En las imágenes se puede ver que no formaban parte de la entrevista, que estaba hablando con una vieja amiga entre tomas. Lo trasmitieron de todos modos, pero yo no debería haberlo dicho. Me disculpé”.

En esta esquina...

En cuanto a Lady Gaga, ésta admitió en su documental Gaga: Five Foot Two (producido por Netflix) que si bien admira a Madonna, no está dispuesta a tolerar sus críticas.

"La cuestión entre Madonna y yo es que yo siempre la he admirado, y la seguiré admirando sin importar lo que piense de mí. Pero yo soy italiana y de Nueva York, así que si tengo un problema, te lo digo en la cara.

“Sin importar cuánto respeto tenga por ella como artista, nunca voy a entender que no se haya atrevido a mirarme a los ojos y decirme que era reductive o lo que sea. Decir que soy un pedazo de mierda a través de los medios es como pasarme una nota en la escuela a través de un amigo".

En 2016, un año antes de que se lanzara el documental, Lady Gaga también había dejado claro a la estación Beats 1 que no la deben comparar con Madonna, pues aunque tienen historias parecidas, sus vidas artísticas no se parecen en nada.

"Ella y yo somos muy diferentes. No nos compararía en absoluto. No quiero faltarle al respeto porque es una buena persona y es la estrella pop más grande de la historia, pero yo toco muchos instrumentos y escribo mi propia música. Me paso horas y horas al día en el estudio. Soy productora y compositora. Lo que hago es diferente. Yo no solo ensayo para hacer un show".