Elton John lanza un serial de conciertos icÃ³nicos

Con una serie semanal que se estrena a partir de este sábado, el cantante Elton John lanza a nivel mundial y en exclusiva por YouTube sus conciertos más icónicos.

El canal por el que se podrá ver es el oficial del cantante, donde ya se anuncia el estreno del Classic Concert Series, como lo ha denominado Elton John, con el concierto “Live at Playhouse Theatre, Edimburgo” de 1976, publicó informador.mx.

De acuerdo con el comunicado oficial, tras este estreno cada viernes habrá “un nuevo y épico set de conciertos de dos horas que se estrenará en el canal de YouTube de Elton John, todos los sábados a las 11:00 horas, durante las próximas seis semanas”.

Sobre esta presentación, la grabación sucedió en el marco del Festival de Música Popular de Edimburgo, el 17 de septiembre de 1976, con el cantante en pleno ascenso en su carrera y después de haber disfrutado de su primer sencillo como número uno en el Reino Unido con “Don’t Go Breaking My Heart”.

🔴 [LIVE]: @EltonOfficial's Classic Concert Series kicks off today. Six weeks of iconic archival performances, starting with this 1976 performance from the Playhouse in Edinburgh → https://t.co/DjXKHrA4y3 pic.twitter.com/mIylWKzTyc