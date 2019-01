Embajada de EU desaloja a personal en Venezuela

AMLO se dice dispuesto a intermediariar en conflicto

Carlos Álvarez

25/01/2019 | 10:13 AM

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela desalojó la mañana de este viernes a una parte de su personal, dos días después de que el presidente Nicolás Maduro Moros anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas y políticas con Washington.

Un convoy de al menos una decena de camionetas salió desde un sector cercano a la Embajada estadounidense, en una caravana cuyo paso fue protegido por agentes policiales, según confirmó un testigo a la agencia británica Reuters.

Maduro Moros acusó a la administradora encabezado por Donald Trump, de propiciar un golpe de Estado en contra de su Gobierno tras reconocer al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como "presidente encargado" de Venezuela, por lo que anunció la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este mismo día que si hay una petición de las partes en conflicto de Venezuela, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana podría intermediar para lograr el diálogo en dicho país.

"No vamos hacer oficiosos, si las partes lo solicitan estamos en la disposición de ayudar para que haya diálogo", aseguró el mandatario nacional durante su conferencia matutina.

López Obrador indicó que el Gobierno de México no interviene en asuntos de otras naciones porque no se busca una hegemonía, y no se dejaría que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que solo corresponden a los mexicanos.

"Tiene instrucciones el secretario de Relaciones Exteriores [Marcelo Ebrard Casaubón] para apoyar en la medida de nuestras posibilidades sin injerencia en el conflicto, esto tiene que ver con una tradición histórica de nuestro país en política exterior, no nos debemos meter en asuntos de otros pueblos y otras naciones", aseguró.

El mandatario nacional afirmó, también, que no están a favor o en contra de nadie en cuanto al régimen o la oposición venezolana se refiere, sino defendiendo principios constitucionales mexicanos.

"Nosotros vamos a procurar siempre tener buenas relaciones con todos los pueblos y todos los gobiernos del mundo [...] No vamos a actuar violentando, transgrediendo principios constitucionales de política exterior, no es que estemos a favor o en contra de nadie, estamos por defender principios constitucionales en política exterior", dijo López Obrador.

El presidente mexicano sostuvo que hasta el momento no se ha visto la necesidad de lanzar una alerta para los mexicanos que viven en Venezuela. Asimismo, cuestionado sobre si las negociaciones pudieran ser en México, López Obrador afirmó que sí.

"Sí, siempre y cuando la otra parte lo acepte, que lo soliciten las partes, estamos dispuestos nosotros a ayudar en la conciliación", abundó el mandatario mexicano.

"Nuestro País lo ha hecho en otras ocasiones en temas de política exterior, lo volveríamos a hacer si servimos de intermediarios, como conciliadores para buscar una salida pacífica, no imposición, no fuerza, no a la decisión de las hegemonías, sino con el diálogo que se piense en la población en este caso de Venezuela, en el pueblo y se evite la violencia".