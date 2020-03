Embajador de Estados Unidos en México pide a FCH no entrometerse en política de su país

Christopher Landau pidió al expresidente Felipe Calderón Hinojosa no meterse con la política doméstica estadounidense, en medio de la crisis mundial por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Carlos Álvarez

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, pidió al expresidente Felipe Calderón Hinojosa no meterse con la política doméstica estadounidense, en medio de la crisis mundial por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Antes, Calderón Hinojosa había traducido al español un mensaje en la cuenta de la red social Twitter del ex vicepresidente estadounidense Joe Biden, aspirante a la candidatura demócrata a la Presidencia de EE.UU., en el que criticó la respuesta del mandatario Donald Trump ante la pandemia.

"En tiempos de crisis, un presidente debe calmar y confortar, mostrar el camino con mano firme, y proveeer un faro de esperanza al pueblo americano. Donald Trump es incapaz de hacer eso", es lo que dijo Biden, traducido al español por Calderón Hinojosa.

"En tiempos de crisis, un EXpresidente no tiene porque meterse en la política doméstica de otro país. Ahora más que nunca nos toca trabajar juntos. No politicemos a TODO por gracias a Dios", respondió el embajador Landau al ex mandatario mexicano en otro tuit.

El 26 de agosto del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió, en el Palacio Nacional, las cartas credenciales del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, quien arribó a la capital de la República el pasado 16 de ese mismo mes.

“Mi mensaje es muy sencillo: Llego con la mano extendida […] Nuestros países son socios, vecinos y amigos, así es hoy y así será para siempre”, dijo Landau, al arribar a México el 16 de agosto del 2019, en un vuelo comercial desde Houston, Texas.

Días antes, el 12 de agosto del año pasado, Landau rindió protesta como Embajador en una breve ceremonia privada en la sede del Departamento de Estado de EE.UU., después de que el 1 de ese mismo mes, el Pleno del Senado estadounidense ratificó, por unanimidad, al abogado constitucionalista.