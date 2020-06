Embajador de EU: Estoy HARTO que me tergiversen, nunca mencionÃ© que MÃ©xico no era atractivo para invertir

Embajador de EU: Estoy HARTO que me tergiversen, nunca mencioné que México no era atractivo para invertir

Entiendo que hay muchas personas que quieren meterme palabras en la boca para fines de política doméstica. Pero una mentira no se hace verdad por repetirla, dice

30/06/2020 | 09:33 AM

Foto: US Embasy

Ciudad de México.– “Estoy HARTO de los que insisten en tergiversar mis palabras de la semana pasada”, expuso la noche de este lunes Christopher Landau, Embajador de Estados Unidos en México.

“En una plática de una hora, hubo una frase donde dije que no voy a mentir y ‘decir que es un momento oportuno para invertir en México "SI" se ven cosas desalentadoras para la inversión'”, planteó el diplomático desde su cuenta de Twitter sobre un foro virtual de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), donde participó hace unos días.

“Pero JAMÁS”, agregó en un hilo desde su cuenta en dicha red social, “dije que había llegado a tal conclusión. Y en contexto, es totalmente obvio que no es así. Al contrario, dije que ‘este es un MOMENTO DORADO para México atraer inversión extranjera’, y que ‘como amigo de México no quiero ver un enfrentamiento entre el Gobierno Federal y el sector privado, porque realmente me parece que la prosperidad de un país depende de una buena relación entre esos sectores… y hay muchas soluciones ganar-ganar’”, escribió Landau.

“Entiendo que hay muchas personas que quieren meterme palabras en la boca para fines de política doméstica. Pero una mentira no se hace verdad por repetirla. Seré muy claro: México es un país atractivo para la inversión extranjera y continuaré colaborando con las autoridades Bandera de México para fomentar la inversión y la prosperidad que nos conviene a todos”, aclaró el Embajador estadounidense.

Hace unos días, el Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, advirtió que el reciente giro en la política energética mexicana —que limita la participación privada— crea incertidumbre, a días de que inicie el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Algunas de las acciones de los últimos meses, sobre todo en el sector energético, han creado incertidumbre sobre esa promesa del Gobierno de respetar lo que se hizo en el pasado y de no cambiar las reglas del juego”, declaró Landau en un evento de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

Pese a reconocer la soberanía de México, Landau argumentó que si el Gobierno “realmente quiere atraer inversión, no puede cambiar las reglas del juego”. Advirtió que se “ven cosas muy desalentadoras” para la inversión extranjera en varios sectores de la economía mexicana.

“Una parte esencial de mi trabajo como Embajador es tratar de arreglar esos problemas cuando se presentan y tratar de fomentar la inversión de mis connacionales, pero tampoco les puedo mentir, tampoco les puedo que es un momento oportuno para invertir en México”, expresó el funcionario estadounidense”.

Sin mencionarlas de forma directa, el diplomático se refirió a acciones como el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la política de la Secretaría de Energía (Sener), la subida de tarifas de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y otras polémicas del sector energético en la pandemia.

El Embajador recordó que el T-MEC, que entra en vigor el 1 de julio, contiene capítulos de protección a las inversiones. Aunque consideró que los fallos judiciales que han revertido estas políticas de forma temporal muestran que “el sistema legal está funcionando”, dijo que aun así son “señales preocupantes”.

“Lo que espanta a la inversión, más que nada, es la incertidumbre legal. Y bueno, hemos visto en estas últimas semanas, con algunos de los cambios regulatorios que se han hecho en algunos lugares, sobre todo en el sector energético, ha habido amparos”, indicó.

- Con información de EFE